https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985307577.html

Зеленский разозлился на реакцию Рады на применение "Орешника"

Зеленский разозлился на реакцию Рады на применение "Орешника" - РИА Новости, 23.11.2024

Зеленский разозлился на реакцию Рады на применение "Орешника"

Владимир Зеленский разозлился на Верховную раду Украины, которая через день после применения Россией системы "Орешник" испугалась удара и отменила заседание. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T05:56

2024-11-23T05:56

2024-11-23T06:32

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский разозлился на Верховную раду Украины, которая через день после применения Россией системы "Орешник" испугалась удара и отменила заседание. Ранее в пятницу издание "Украинская правда", ссылаясь на источники, сообщило, что заседание в Верховной раде в Киеве отменили, как указывается, из-за якобы существующей угрозы российского удара."Что касается нашего реагирования тут, на Украине, на эти российские удары, на разную информацию об угрозах… Все протоколы безопасности сейчас такие же, как раньше… Когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства — все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности, от разведки, именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех — от Верховной рады Украины и иных структур, до ветвей власти органов управления в областях… Когда нет сирены — работаем", — сказал Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу президент Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".

https://ria.ru/20241122/medvedev-1985295850.html

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украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, в мире