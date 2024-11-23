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Россия ввела временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
Россия ввела временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов - РИА Новости, 23.11.2024
Россия ввела временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
Правительство России ввело временный запрет на вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, решение позволит... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T11:09
2024-11-23T11:09
2024-11-23T11:19
экономика
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Правительство России ввело временный запрет на вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий, сообщила пресс-служба кабмина РФ."В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий. Согласно подписанному постановлению правительства, ограничение будет действовать шесть месяцев – с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что на время действия ограничений из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Помимо этого, будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны."Запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 грамм в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту", - добавили в правительстве РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, правительство рф
Экономика, Россия, Правительство РФ
Россия ввела временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
РФ запретила вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 декабря по 31 мая
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Правительство России ввело временный запрет на вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий, сообщила пресс-служба
кабмина РФ.
"В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий. Согласно подписанному постановлению правительства, ограничение будет действовать шесть месяцев – с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на время действия ограничений из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Помимо этого, будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны.
"Запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 грамм в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту", - добавили в правительстве РФ.