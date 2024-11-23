https://ria.ru/20241123/vsu-1985313279.html

"Заткнуть дыры". Пленный рассказал об отношении командиров ВСУ к солдатам

"Заткнуть дыры". Пленный рассказал об отношении командиров ВСУ к солдатам - РИА Новости, 23.11.2024

"Заткнуть дыры". Пленный рассказал об отношении командиров ВСУ к солдатам

Украинский военный, попавший в плен к российским подразделениям, рассказал на видео Минобороны РФ, что их командиры кидают на позиции всех без разбора, невзирая РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T08:24

2024-11-23T08:24

2024-11-23T08:44

специальная военная операция на украине

в мире

житомир

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинский военный, попавший в плен к российским подразделениям, рассказал на видео Минобороны РФ, что их командиры кидают на позиции всех без разбора, невзирая на самочувствие и здоровье бойцов. "У них стояла задача нас быстрее кидать, кидать, кидать. И не обращать на нас внимание, как я понял.... Мы успели только разложить вещи когда, как нам сказали, 20 минут - и на вторую линию. Мы приехали, в итоге нас отправили на позицию", - сказал пленный военнослужащий ВСУ Владимир Баршай. По его словам, подготовку он проходил в Житомире, в Звягиле. "Проходили там курсы. Общего языка со всеми мы не находили. С нами ни командиры, никто почти не общался. Ни душевых, не было такого. Мы постоянно грязные, не постираться", - сказал пленный. Боец жалуется на проблемы с ногами и с носом. "Там был один человек, который сказал, что ему нельзя у него ноги... И он меня отвез в домик, чтобы меня осмотрели, потому что очень тяжело было наступать на ноги и дышать тяжело было. Я пришел там к хирургу, он сказал, что это нормально. Это как-то там называется, что у меня плоскостопие, мне нужно специальное лекарство, чтобы я сам себя мазал. Сам себе всё это делал. Я ему объяснял, что это больно. Он говорил: "Я ничего не вижу страшного, всё нормально, иди на позицию", - сказал пленный.

https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984699748.html

житомир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, житомир, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины