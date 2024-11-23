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"Заткнуть дыры". Пленный рассказал об отношении командиров ВСУ к солдатам - РИА Новости, 23.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:24 23.11.2024 (обновлено: 08:44 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/vsu-1985313279.html
"Заткнуть дыры". Пленный рассказал об отношении командиров ВСУ к солдатам
"Заткнуть дыры". Пленный рассказал об отношении командиров ВСУ к солдатам - РИА Новости, 23.11.2024
"Заткнуть дыры". Пленный рассказал об отношении командиров ВСУ к солдатам
Украинский военный, попавший в плен к российским подразделениям, рассказал на видео Минобороны РФ, что их командиры кидают на позиции всех без разбора, невзирая РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T08:24
2024-11-23T08:44
специальная военная операция на украине
в мире
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министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинский военный, попавший в плен к российским подразделениям, рассказал на видео Минобороны РФ, что их командиры кидают на позиции всех без разбора, невзирая на самочувствие и здоровье бойцов. "У них стояла задача нас быстрее кидать, кидать, кидать. И не обращать на нас внимание, как я понял.... Мы успели только разложить вещи когда, как нам сказали, 20 минут - и на вторую линию. Мы приехали, в итоге нас отправили на позицию", - сказал пленный военнослужащий ВСУ Владимир Баршай. По его словам, подготовку он проходил в Житомире, в Звягиле. "Проходили там курсы. Общего языка со всеми мы не находили. С нами ни командиры, никто почти не общался. Ни душевых, не было такого. Мы постоянно грязные, не постираться", - сказал пленный. Боец жалуется на проблемы с ногами и с носом. "Там был один человек, который сказал, что ему нельзя у него ноги... И он меня отвез в домик, чтобы меня осмотрели, потому что очень тяжело было наступать на ноги и дышать тяжело было. Я пришел там к хирургу, он сказал, что это нормально. Это как-то там называется, что у меня плоскостопие, мне нужно специальное лекарство, чтобы я сам себя мазал. Сам себе всё это делал. Я ему объяснял, что это больно. Он говорил: "Я ничего не вижу страшного, всё нормально, иди на позицию", - сказал пленный.
https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984699748.html
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в мире, житомир, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомир, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
"Заткнуть дыры". Пленный рассказал об отношении командиров ВСУ к солдатам

Украинский пленный Баршай: командиры ВСУ кидают на позиции всех без разбора

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинский военный, попавший в плен к российским подразделениям, рассказал на видео Минобороны РФ, что их командиры кидают на позиции всех без разбора, невзирая на самочувствие и здоровье бойцов.
"У них стояла задача нас быстрее кидать, кидать, кидать. И не обращать на нас внимание, как я понял.... Мы успели только разложить вещи когда, как нам сказали, 20 минут - и на вторую линию. Мы приехали, в итоге нас отправили на позицию", - сказал пленный военнослужащий ВСУ Владимир Баршай.
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По его словам, подготовку он проходил в Житомире, в Звягиле.
"Проходили там курсы. Общего языка со всеми мы не находили. С нами ни командиры, никто почти не общался. Ни душевых, не было такого. Мы постоянно грязные, не постираться", - сказал пленный.
Боец жалуется на проблемы с ногами и с носом. "Там был один человек, который сказал, что ему нельзя у него ноги... И он меня отвез в домик, чтобы меня осмотрели, потому что очень тяжело было наступать на ноги и дышать тяжело было. Я пришел там к хирургу, он сказал, что это нормально. Это как-то там называется, что у меня плоскостопие, мне нужно специальное лекарство, чтобы я сам себя мазал. Сам себе всё это делал. Я ему объяснял, что это больно. Он говорил: "Я ничего не вижу страшного, всё нормально, иди на позицию", - сказал пленный.
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