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Москалькова рассказала о встрече с вернувшимися с Украины курянами - РИА Новости, 23.11.2024
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15:23 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/vozvraschenie-1985350231.html
Москалькова рассказала о встрече с вернувшимися с Украины курянами
Москалькова рассказала о встрече с вернувшимися с Украины курянами - РИА Новости, 23.11.2024
Москалькова рассказала о встрече с вернувшимися с Украины курянами
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о приезде 46 россиян, вывезенных в пятницу с Украины в Курскую область, где она встретила их РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T15:23
2024-11-23T15:23
украина
курская область
россия
татьяна москалькова
алексей смирнов (политик)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о приезде 46 россиян, вывезенных в пятницу с Украины в Курскую область, где она встретила их с главой региона Алексеем Смирновым. "Встретили возвращенных с Украины курян вместе с губернатором Курской области Алексеем Смирновым на Курской земле. Они счастливы возвращению, благодарят президента Российской Федерации Владимира Путина и всех, кто помогал", - написала федеральный омбудсмен в своем Telegram-канале. В пятницу Москалькова сообщила о возвращении в РФ с Украины 46 жителей Курской области, которые в августе были вывезены украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион.
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украина, курская область, россия, татьяна москалькова, алексей смирнов (политик) , владимир путин, общество
Украина, Курская область, Россия, Татьяна Москалькова, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Общество
Москалькова рассказала о встрече с вернувшимися с Украины курянами

Москалькова: вернувшиеся с Украины куряне рады возвращению домой

© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о приезде 46 россиян, вывезенных в пятницу с Украины в Курскую область, где она встретила их с главой региона Алексеем Смирновым.
"Встретили возвращенных с Украины курян вместе с губернатором Курской области Алексеем Смирновым на Курской земле. Они счастливы возвращению, благодарят президента Российской Федерации Владимира Путина и всех, кто помогал", - написала федеральный омбудсмен в своем Telegram-канале.
В пятницу Москалькова сообщила о возвращении в РФ с Украины 46 жителей Курской области, которые в августе были вывезены украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион.
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УкраинаКурская областьРоссияТатьяна МоскальковаАлексей Смирнов (политик)Владимир ПутинОбщество
 
 
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