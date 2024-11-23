https://ria.ru/20241123/vozvraschenie-1985350231.html
Москалькова рассказала о встрече с вернувшимися с Украины курянами
Москалькова рассказала о встрече с вернувшимися с Украины курянами - РИА Новости, 23.11.2024
Москалькова рассказала о встрече с вернувшимися с Украины курянами
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о приезде 46 россиян, вывезенных в пятницу с Украины в Курскую область, где она встретила их РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T15:23
2024-11-23T15:23
2024-11-23T15:23
украина
курская область
россия
татьяна москалькова
алексей смирнов (политик)
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_0:141:2448:1519_1920x0_80_0_0_951ae04f38af68496afd69d601a14a8d.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о приезде 46 россиян, вывезенных в пятницу с Украины в Курскую область, где она встретила их с главой региона Алексеем Смирновым. "Встретили возвращенных с Украины курян вместе с губернатором Курской области Алексеем Смирновым на Курской земле. Они счастливы возвращению, благодарят президента Российской Федерации Владимира Путина и всех, кто помогал", - написала федеральный омбудсмен в своем Telegram-канале. В пятницу Москалькова сообщила о возвращении в РФ с Украины 46 жителей Курской области, которые в августе были вывезены украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион.
https://ria.ru/20240926/deti-1974840315.html
украина
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_204:0:2376:1629_1920x0_80_0_0_c90a0bd0bdfe5171faadfe8c484dfe17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, курская область, россия, татьяна москалькова, алексей смирнов (политик) , владимир путин, общество
Украина, Курская область, Россия, Татьяна Москалькова, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Общество
Москалькова рассказала о встрече с вернувшимися с Украины курянами
Москалькова: вернувшиеся с Украины куряне рады возвращению домой