https://ria.ru/20241123/vozvraschenie-1985350231.html

Москалькова рассказала о встрече с вернувшимися с Украины курянами

Москалькова рассказала о встрече с вернувшимися с Украины курянами - РИА Новости, 23.11.2024

Москалькова рассказала о встрече с вернувшимися с Украины курянами

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о приезде 46 россиян, вывезенных в пятницу с Украины в Курскую область, где она встретила их РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T15:23

2024-11-23T15:23

2024-11-23T15:23

украина

курская область

россия

татьяна москалькова

алексей смирнов (политик)

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_0:141:2448:1519_1920x0_80_0_0_951ae04f38af68496afd69d601a14a8d.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о приезде 46 россиян, вывезенных в пятницу с Украины в Курскую область, где она встретила их с главой региона Алексеем Смирновым. "Встретили возвращенных с Украины курян вместе с губернатором Курской области Алексеем Смирновым на Курской земле. Они счастливы возвращению, благодарят президента Российской Федерации Владимира Путина и всех, кто помогал", - написала федеральный омбудсмен в своем Telegram-канале. В пятницу Москалькова сообщила о возвращении в РФ с Украины 46 жителей Курской области, которые в августе были вывезены украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион.

https://ria.ru/20240926/deti-1974840315.html

украина

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, курская область, россия, татьяна москалькова, алексей смирнов (политик) , владимир путин, общество