https://ria.ru/20241123/unichtozhenie-1985361888.html

Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Черниговской области

Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 23.11.2024

Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Черниговской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении с помощью беспилотников в Черниговской области Украины нескольких опорных пунктов и живой силы ВСУ. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T16:52

2024-11-23T16:52

2024-11-23T16:52

технологии

черниговская область

украина

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 23 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении с помощью беспилотников в Черниговской области Украины нескольких опорных пунктов и живой силы ВСУ. "Черниговская область. Окрестности н.п. Леоновка... Здесь в одном из районов лесопосадки нашими БПЛА-разведчиками была обнаружена локация врага, который оборудовал несколько опорных пунктов и, по всей видимости, планировал засесть в этой местности надолго. После выявления и обработки полученной информации было решено привлечь для уничтожения позиций врага беспилотную авиацию", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он уточнил, что данная территория является "зоной ответственности" 349 мсп "Ахмат-Россия" под командованием Заурбека Элимханова. "Слаженными действиями разведроты и взвода БПЛА опорники были превращены в бесполезную кучу, как и пытавшуюся найти другое укрытие живую силу противника", - написал глава региона.

https://ria.ru/20241122/solntsepek-1985119104.html

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технологии, черниговская область, украина, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, в мире