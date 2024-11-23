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Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 23.11.2024
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16:52 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/unichtozhenie-1985361888.html
Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Черниговской области
Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 23.11.2024
Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Черниговской области
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении с помощью беспилотников в Черниговской области Украины нескольких опорных пунктов и живой силы ВСУ. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T16:52
2024-11-23T16:52
технологии
черниговская область
украина
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 23 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении с помощью беспилотников в Черниговской области Украины нескольких опорных пунктов и живой силы ВСУ. "Черниговская область. Окрестности н.п. Леоновка... Здесь в одном из районов лесопосадки нашими БПЛА-разведчиками была обнаружена локация врага, который оборудовал несколько опорных пунктов и, по всей видимости, планировал засесть в этой местности надолго. После выявления и обработки полученной информации было решено привлечь для уничтожения позиций врага беспилотную авиацию", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он уточнил, что данная территория является "зоной ответственности" 349 мсп "Ахмат-Россия" под командованием Заурбека Элимханова. "Слаженными действиями разведроты и взвода БПЛА опорники были превращены в бесполезную кучу, как и пытавшуюся найти другое укрытие живую силу противника", - написал глава региона.
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технологии, черниговская область, украина, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, в мире
Технологии, Черниговская область, Украина, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, В мире
Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Черниговской области

Кадыров: с помощью дронов уничтожили опорные пункты ВСУ в Черниговской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 23 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении с помощью беспилотников в Черниговской области Украины нескольких опорных пунктов и живой силы ВСУ.
"Черниговская область. Окрестности н.п. Леоновка... Здесь в одном из районов лесопосадки нашими БПЛА-разведчиками была обнаружена локация врага, который оборудовал несколько опорных пунктов и, по всей видимости, планировал засесть в этой местности надолго. После выявления и обработки полученной информации было решено привлечь для уничтожения позиций врага беспилотную авиацию", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он уточнил, что данная территория является "зоной ответственности" 349 мсп "Ахмат-Россия" под командованием Заурбека Элимханова.
"Слаженными действиями разведроты и взвода БПЛА опорники были превращены в бесполезную кучу, как и пытавшуюся найти другое укрытие живую силу противника", - написал глава региона.
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ТехнологииЧерниговская областьУкраинаРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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