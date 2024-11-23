https://ria.ru/20241123/trump-1985347197.html

В Британии ужаснулись планам Трампа в отношении России

В Британии ужаснулись планам Трампа в отношении России - РИА Новости, 23.11.2024

В Британии ужаснулись планам Трампа в отношении России

Трамп стремлением заключить сделку с Россией ставит под угрозу гарантии безопасности НАТО в Европе, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T14:56

2024-11-23T14:56

2024-11-23T22:29

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Трамп стремлением заключить сделку с Россией ставит под угрозу гарантии безопасности НАТО в Европе, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника."Трамп поставил под сомнение гарантию безопасности Европы со стороны США. Избранный президент, возможно, и не выйдет из НАТО, но его рвение заключить сделку с Путиным обещает серьезно подорвать альянс. НАТО стала краеугольным камнем британской безопасности, без которого у страны нет оборонной политики", — говорится в материале.Автор статьи также отмечает, что из-за конфликта на Украине международный порядок трещит по швам, а мир стал опаснее, чем когда-либо со времен окончания холодной войны.Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за одни сутки. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, избранный президент неоднократно критиковал подход своей страны к конфликту на Украине, а также подвергал действия Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Вашингтона.

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, нато