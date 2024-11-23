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В США раскрыли сюрприз, который готовится Трампу по Украине

В США раскрыли сюрприз, который готовится Трампу по Украине - РИА Новости, 23.11.2024

В США раскрыли сюрприз, который готовится Трампу по Украине

Конгресс США в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый глава Белого дома не... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T07:21

2024-11-23T07:21

2024-11-23T08:53

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Конгресс США в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый глава Белого дома не смог ее отменить, пишет американское издание The Hill."Проукраинские законодатели в обеих партиях работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю. Это станет попыткой защитить помощь, которая находится под угрозой в связи с приходом к власти администрации Трампа и полным контролем Республиканской партии над конгрессом", — говорится в публикации.Как отмечает издание, если закон примут, то Трамп будет обязан постоянно запрашивать военную и экономическую помощь для Украины.Кроме того, некоторые конгрессмены намерены превратить положения законопроекта в поправки к закону о национальной обороне, рассказал газете представитель нижней палаты конгресса. Пока что среди них нет единогласия по поводу формы, в которой эти поправки будут представлены, но у конгресса остается три рабочих недели до вступления Трампа в должность.Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Россия неоднократно заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20241122/tramp-1985155951.html

https://ria.ru/20241122/tramp-1985146274.html

https://ria.ru/20241121/tramp-1984949309.html

украина

сша

россия

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, нато