В США раскрыли сюрприз, который готовится Трампу по Украине
The Hill: конгресс США намерен обязать Трампа запрашивать помощь для Украины
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Конгресс США в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый глава Белого дома не смог ее отменить, пишет американское издание The Hill.
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"Проукраинские законодатели в обеих партиях работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю. Это станет попыткой защитить помощь, которая находится под угрозой в связи с приходом к власти администрации Трампа и полным контролем Республиканской партии над конгрессом", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, если закон примут, то Трамп будет обязан постоянно запрашивать военную и экономическую помощь для Украины.
Кроме того, некоторые конгрессмены намерены превратить положения законопроекта в поправки к закону о национальной обороне, рассказал газете представитель нижней палаты конгресса. Пока что среди них нет единогласия по поводу формы, в которой эти поправки будут представлены, но у конгресса остается три рабочих недели до вступления Трампа в должность.
Трамп не раз критиковал подход Белого дома к украинскому конфликту, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Россия неоднократно заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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