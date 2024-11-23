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В Киеве в одном из отелей произошла стрельба - РИА Новости, 23.11.2024
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22:36 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/strelba-1985395109.html
В Киеве в одном из отелей произошла стрельба
В Киеве в одном из отелей произошла стрельба - РИА Новости, 23.11.2024
В Киеве в одном из отелей произошла стрельба
В одном из отелей Киева произошла стрельба, в ходе которой застрелили мужчину, есть пострадавшие, сообщило Печерское управление полиции Главного управления... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T22:36
2024-11-23T22:36
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В одном из отелей Киева произошла стрельба, в ходе которой застрелили мужчину, есть пострадавшие, сообщило Печерское управление полиции Главного управления нацполиции в Киеве. "Происшествие произошло сегодня около 1.00 ночи (02.00 мск). В помещении отеля между двумя компаниями возник конфликт и в дальнейшем драка, во время которой один из фигурантов получил оружие и сделал несколько выстрелов в сторону оппонентов. От ранений 27-летний мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении полиции, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По данным полицейских, ранения также получили товарищ потерпевшего и охранник заведения. Их в удовлетворительном состоянии госпитализировали. В столичном главке отметили, что стрелявшего разыскивают, один из участников драки задержан. Открыто дело по статьям уголовного кодекса "умышленное убийство" и "хулиганство".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская
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в мире, киев, россия
В мире, Киев, Россия
В Киеве в одном из отелей произошла стрельба

ГУ нацполиции: в отеле в Киеве произошла стрельба, есть погибший и пострадавшие

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В одном из отелей Киева произошла стрельба, в ходе которой застрелили мужчину, есть пострадавшие, сообщило Печерское управление полиции Главного управления нацполиции в Киеве.
"Происшествие произошло сегодня около 1.00 ночи (02.00 мск). В помещении отеля между двумя компаниями возник конфликт и в дальнейшем драка, во время которой один из фигурантов получил оружие и сделал несколько выстрелов в сторону оппонентов. От ранений 27-летний мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении полиции, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По данным полицейских, ранения также получили товарищ потерпевшего и охранник заведения. Их в удовлетворительном состоянии госпитализировали.
В столичном главке отметили, что стрелявшего разыскивают, один из участников драки задержан. Открыто дело по статьям уголовного кодекса "умышленное убийство" и "хулиганство".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская
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