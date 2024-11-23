https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985336745.html

ВСУ потеряли до 490 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли до 490 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 23.11.2024

ВСУ потеряли до 490 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки

Украинские войска потеряли до 490 военных и бронетранспортер М113 в зоне "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T12:50

2024-11-23T12:50

2024-11-23T14:32

специальная военная операция на украине

сша

часов яр

северск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 490 военных и бронетранспортер М113 в зоне "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 24-й, 54-й, 56-й механизированных, 56-й мотопехотной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Орехово-Василевка, Северск, Краматорск и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

сша, часов яр, северск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность