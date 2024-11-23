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ВСУ потеряли до 490 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 23.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 23.11.2024 (обновлено: 14:32 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985336745.html
ВСУ потеряли до 490 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 490 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 23.11.2024
ВСУ потеряли до 490 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки
Украинские войска потеряли до 490 военных и бронетранспортер М113 в зоне "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T12:50
2024-11-23T14:32
специальная военная операция на украине
сша
часов яр
северск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 490 военных и бронетранспортер М113 в зоне "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 24-й, 54-й, 56-й механизированных, 56-й мотопехотной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Орехово-Василевка, Северск, Краматорск и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сша, часов яр, северск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Часов Яр, Северск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 490 боевиков в зоне действия группировки "Юг" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 490 боевиков в зоне действий "Южной" группировки войск

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО
Пилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 490 военных и бронетранспортер М113 в зоне "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 24-й, 54-й, 56-й механизированных, 56-й мотопехотной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Орехово-Василевка, Северск, Краматорск и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАЧасов ЯрСеверскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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