https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985335462.html
ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Восток" до 155 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Восток" до 155 боевиков за сутки - РИА Новости, 23.11.2024
ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Восток" до 155 боевиков за сутки
Украинские формирования потеряли в зоне ответственности группировки войск "Восток" до 155 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard, сообщило Минобороны... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T12:32
2024-11-23T12:32
2024-11-23T14:32
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донецкая народная республика
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сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне ответственности группировки войск "Восток" до 155 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Восток" улучшено тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 113-й, 118-й, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Вольное Поле, Разлив, Октябрь и Новый Комар Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 155 военнослужащих, три танка, два из них Leopard производства ФРГ, шесть автомобилей, 122-мм реактивная система залпового огня "Град", 155-мм гаубица М198 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, германия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Германия, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Восток" до 155 боевиков за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли в зоне действий "Востока" до 155 боевиков и 3 танка за сутки