https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985335462.html

ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Восток" до 155 боевиков за сутки

ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Восток" до 155 боевиков за сутки - РИА Новости, 23.11.2024

ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Восток" до 155 боевиков за сутки

Украинские формирования потеряли в зоне ответственности группировки войск "Восток" до 155 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard, сообщило Минобороны... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T12:32

2024-11-23T12:32

2024-11-23T14:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

германия

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне ответственности группировки войск "Восток" до 155 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard, сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Восток" улучшено тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 113-й, 118-й, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Вольное Поле, Разлив, Октябрь и Новый Комар Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 155 военнослужащих, три танка, два из них Leopard производства ФРГ, шесть автомобилей, 122-мм реактивная система залпового огня "Град", 155-мм гаубица М198 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, германия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность