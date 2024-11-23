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Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.11.2024
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12:16 23.11.2024 (обновлено: 14:33 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985334226.html
Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ за сутки
Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.11.2024
Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки, ВСУ потеряли более 400 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T12:16
2024-11-23T14:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки, ВСУ потеряли более 400 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 100-й, 132-й механизированных, 152-й пехотной бригад ВСУ, 109-й и 111-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Шевченко, Дружба, Яблоновка и Сухая Балка Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении. По данным ведомства, ВСУ потеряли более 400 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две 122-мм гаубицы Д-30. "Уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Центр" отразила три контратаки ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 400 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки, ВСУ потеряли более 400 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 100-й, 132-й механизированных, 152-й пехотной бригад ВСУ, 109-й и 111-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Шевченко, Дружба, Яблоновка и Сухая Балка Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ВСУ потеряли более 400 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две 122-мм гаубицы Д-30.
"Уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - сообщили в Минобороны.
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