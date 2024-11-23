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Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.11.2024
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12:09 23.11.2024 (обновлено: 14:36 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985333768.html
Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ за сутки
Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.11.2024
Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение пяти украинским бригадам в районах Кучеровки, Новоосиново, Сеньково и Ивановки, а также отразила три... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T12:09
2024-11-23T14:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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россия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение пяти украинским бригадам в районах Кучеровки, Новоосиново, Сеньково и Ивановки, а также отразила три контратаки, противник потерял до 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 115-й бригады теробороны и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеровка, Новоосиново, Сеньково Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ."Противник потерял до 410 военнослужащих, два бронетранспортера, пять автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, две 122 мм гаубицы Д-30, 120 мм самоходную артиллерийскую установку "Нона", 105 мм гаубицу "Melara" Mod 56 итальянского производства и 100 мм противотанковую пушку "Рапира", - добавили в МО РФ.Также были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре полевых склада боеприпасов.
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вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, сша, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область, США, Россия, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ за сутки

ВСУ потеряли до 410 боевиков у Кучеровки, Новоосиново, Сеньково и Ивановки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение пяти украинским бригадам в районах Кучеровки, Новоосиново, Сеньково и Ивановки, а также отразила три контратаки, противник потерял до 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 115-й бригады теробороны и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеровка, Новоосиново, Сеньково Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ.
"Противник потерял до 410 военнослужащих, два бронетранспортера, пять автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, две 122 мм гаубицы Д-30, 120 мм самоходную артиллерийскую установку "Нона", 105 мм гаубицу "Melara" Mod 56 итальянского производства и 100 мм противотанковую пушку "Рапира", - добавили в МО РФ.
Также были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре полевых склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьХарьковская областьСШАРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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