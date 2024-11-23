Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ за сутки
ВСУ потеряли до 410 боевиков у Кучеровки, Новоосиново, Сеньково и Ивановки
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение пяти украинским бригадам в районах Кучеровки, Новоосиново, Сеньково и Ивановки, а также отразила три контратаки, противник потерял до 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 115-й бригады теробороны и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеровка, Новоосиново, Сеньково Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ.
"Противник потерял до 410 военнослужащих, два бронетранспортера, пять автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, две 122 мм гаубицы Д-30, 120 мм самоходную артиллерийскую установку "Нона", 105 мм гаубицу "Melara" Mod 56 итальянского производства и 100 мм противотанковую пушку "Рапира", - добавили в МО РФ.
Также были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре полевых склада боеприпасов.
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