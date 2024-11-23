https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985333768.html

Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ за сутки

Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.11.2024

Бойцы "Запада" отразили три контратаки ВСУ за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение пяти украинским бригадам в районах Кучеровки, Новоосиново, Сеньково и Ивановки, а также отразила три... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T12:09

2024-11-23T12:09

2024-11-23T14:36

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение пяти украинским бригадам в районах Кучеровки, Новоосиново, Сеньково и Ивановки, а также отразила три контратаки, противник потерял до 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 115-й бригады теробороны и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеровка, Новоосиново, Сеньково Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ."Противник потерял до 410 военнослужащих, два бронетранспортера, пять автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, две 122 мм гаубицы Д-30, 120 мм самоходную артиллерийскую установку "Нона", 105 мм гаубицу "Melara" Mod 56 итальянского производства и 100 мм противотанковую пушку "Рапира", - добавили в МО РФ.Также были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, сша, россия, вооруженные силы рф