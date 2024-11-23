https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985333597.html

ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки

ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 23.11.2024

ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T12:07

2024-11-23T12:07

2024-11-23T14:36

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

харьков

волчанск

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 43-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы Харьковской области и города Харьков. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

волчанск

харьковская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, харьков, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)