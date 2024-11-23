https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985333597.html
ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки
ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 23.11.2024
ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T12:07
2024-11-23T12:07
2024-11-23T14:36
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьков
волчанск
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки "Север" на Харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 43-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы Харьковской области и города Харьков. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, харьков, волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьков, Волчанск, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки
ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действий "Севера" на Харьковском направлении