Рейтинг@Mail.ru
Житель Селидово рассказал, как ВСУ насильно занимали жилые дома - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:58 23.11.2024 (обновлено: 05:20 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/selidovo-1985306613.html
Житель Селидово рассказал, как ВСУ насильно занимали жилые дома
Житель Селидово рассказал, как ВСУ насильно занимали жилые дома - РИА Новости, 23.11.2024
Житель Селидово рассказал, как ВСУ насильно занимали жилые дома
Украинские военные насильно занимали жилые дома в Селидово в ДНР, рассказал РИА Новости житель города, который недавно освободили ВС России. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T04:58
2024-11-23T05:20
специальная военная операция на украине
селидово
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984343950_0:376:2974:2048_1920x0_80_0_0_95ad55780636d98de004fa3d011e9c89.jpg
СЕЛИДОВО (ДНР), 23 ноя - РИА Новости. Украинские военные насильно занимали жилые дома в Селидово в ДНР, рассказал РИА Новости житель города, который недавно освободили ВС России."В последнее время они селились где хотели и они не церемонились. Понравился дом — зашли, забрали. На соседней улице их было куча, до сих пор написано на соседних домах, на воротах "занято". И какие-то были цифры их роты или взвода, не знаю", — сообщил собеседник агентства. По его словам, ВСУ также занимали чужое жилье с учетом его расположения по мере отступления из города."Они селились по факту отступления, то есть сначала они селились в части, которая расположена недалеко от Михайловки, и постепенно отходили на ту часть города, которая ближе к Красноармейску (Украинское название Покровск — Прим. ред.). Сначала они селились в домах, где никого не было, в которых люди эвакуировались. Потом они селились в те места, где им выгодно, с учетом расположения их позиций", — добавил он. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20241121/selidovo-1985032343.html
https://ria.ru/20241105/selidovo-1982031053.html
селидово
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984343950_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_9a513d96904aca63abe17d4ca6848773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
селидово, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Житель Селидово рассказал, как ВСУ насильно занимали жилые дома

Житель Селидово в ДНР заявил о насильном расселении ВСУ по жилым домам города

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСелидово
Селидово - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Селидово. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕЛИДОВО (ДНР), 23 ноя - РИА Новости. Украинские военные насильно занимали жилые дома в Селидово в ДНР, рассказал РИА Новости житель города, который недавно освободили ВС России.
«
"В последнее время они селились где хотели и они не церемонились. Понравился дом — зашли, забрали. На соседней улице их было куча, до сих пор написано на соседних домах, на воротах "занято". И какие-то были цифры их роты или взвода, не знаю", — сообщил собеседник агентства.
Очевидец: Наемники из Франции расстреливали мирных жителей в Селидово - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Французские наемники расстреляли мирных жителей в Селидово, заявил очевидец
21 ноября, 15:53
По его словам, ВСУ также занимали чужое жилье с учетом его расположения по мере отступления из города.
"Они селились по факту отступления, то есть сначала они селились в части, которая расположена недалеко от Михайловки, и постепенно отходили на ту часть города, которая ближе к Красноармейску (Украинское название Покровск — Прим. ред.). Сначала они селились в домах, где никого не было, в которых люди эвакуировались. Потом они селились в те места, где им выгодно, с учетом расположения их позиций", — добавил он.
Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
Военный водружает российский флаг на здании в освобожденном в ДНР Селидово - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
ВСУ оставляют за собой руины в Селидово, заявил Пушилин
5 ноября, 20:35
 
Специальная военная операция на УкраинеСелидовоКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала