https://ria.ru/20241123/selidovo-1985306613.html

Житель Селидово рассказал, как ВСУ насильно занимали жилые дома

Житель Селидово рассказал, как ВСУ насильно занимали жилые дома - РИА Новости, 23.11.2024

Житель Селидово рассказал, как ВСУ насильно занимали жилые дома

Украинские военные насильно занимали жилые дома в Селидово в ДНР, рассказал РИА Новости житель города, который недавно освободили ВС России. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T04:58

2024-11-23T04:58

2024-11-23T05:20

специальная военная операция на украине

селидово

красноармейск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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СЕЛИДОВО (ДНР), 23 ноя - РИА Новости. Украинские военные насильно занимали жилые дома в Селидово в ДНР, рассказал РИА Новости житель города, который недавно освободили ВС России."В последнее время они селились где хотели и они не церемонились. Понравился дом — зашли, забрали. На соседней улице их было куча, до сих пор написано на соседних домах, на воротах "занято". И какие-то были цифры их роты или взвода, не знаю", — сообщил собеседник агентства. По его словам, ВСУ также занимали чужое жилье с учетом его расположения по мере отступления из города."Они селились по факту отступления, то есть сначала они селились в части, которая расположена недалеко от Михайловки, и постепенно отходили на ту часть города, которая ближе к Красноармейску (Украинское название Покровск — Прим. ред.). Сначала они селились в домах, где никого не было, в которых люди эвакуировались. Потом они селились в те места, где им выгодно, с учетом расположения их позиций", — добавил он. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.

https://ria.ru/20241121/selidovo-1985032343.html

https://ria.ru/20241105/selidovo-1982031053.html

селидово

красноармейск

донецкая народная республика

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селидово, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины