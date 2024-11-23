https://ria.ru/20241123/pervokursniki-1985276052.html

Более 1400 первокурсников поступило в опорный вуз ОЭЗ "Технополис Москва"

Более 1400 первокурсников поступило в опорный вуз ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 23.11.2024

Более 1400 первокурсников поступило в опорный вуз ОЭЗ "Технополис Москва"

В Национальный исследовательский университет МИЭТ в ОЭЗ "Технополис Москва" приняли в этом году более 1400 человек на первый курс бакалавриата и специалитета, а РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T09:13

2024-11-23T09:13

2024-11-23T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

зеленоград

москва

зеленоградский административный округ

анатолий гарбузов

геннадий дегтев

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Национальный исследовательский университет МИЭТ в ОЭЗ "Технополис Москва" приняли в этом году более 1400 человек на первый курс бакалавриата и специалитета, а более 550 человек продолжили обучение в магистратуре, из них свыше 370 – это выпускники зеленоградских школ, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Национальный исследовательский университет МИЭТ представляет собой центр образования, науки и инноваций в области электроники и информационных технологий. Вуз активно участвует в федеральной программе "Приоритет 2030". Выпускники МИЭТ составляют основной кадровый и научный потенциал отечественных предприятий электроники, а сам университет выступает координатором Ассоциации вузов, которые готовят кадры в области разработки электронной компонентной базы."Выпускники НИУ МИЭТ имеют особое значение для предприятий зеленоградской площадки ОЭЗ "Технополис Москва" – "Алабушево", где располагается свыше 25 российских производителей микроэлектроники. Эти предприятия активно участвуют в процессе импортозамещения, разрабатывают новые продукты и расширяют производство, что требует притока высококвалифицированных специалистов. Только за первое полугодие 2024 года компании создали около 690 новых рабочих мест", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что на базе вуза заработал Межотраслевой экзаменационный центр в прошлом году, который, среди прочего, корректирует образовательные программы, ориентируясь на запросы работодателей ОЭЗ "Технополис Москва". На предприятия города было трудоустроено примерно две тысячи выпускников НИУ МИЭТ с 2021 года.ОЭЗ "Технополис Москва" и НИУ МИЭТ выступают центрами притяжения для зеленоградских специалистов. Так, в 2024 году в опорный вуз ОЭЗ Москвы поступило 373 выпускника школ Зеленограда, что на 51 человек больше по сравнению с 2023 годом. Из них 215 были зачислены на бюджетные места, в тоже время лишь 169 абитуриентов смогли поступить в рамках предыдущей приемной кампании на данную форму обучения. В общей сложности в этом году школы Зеленограда выпустили 1785 одиннадцатиклассников. Таким образом, 21% выпускников выбрали для получения профессий опорный вуз ОЭЗ "Технополис Москва".По словам проректора по молодежной политике и воспитательной работе НИУ МИЭТ Марии Добрыниной, институт на протяжении многих лет формирует стратегию тесного взаимодействия с образовательными учреждениями Зеленоградского административного округа столицы. Ученики зеленоградских школ осваивают различные образовательные программы университета, становятся участниками олимпиад и других конкурсных мероприятий вуза. В 2024 году четыре выпускника школ Зеленограда поступили в НИУ МИЭТ без вступительных испытаний по итогам предпрофессиональных олимпиад. Средний балл ЕГЭ среди зеленоградских выпускников составил 212, что на два пункта выше показателя прошлого года. На данный учебный год также разработан план работы со старшеклассниками ИТ, инженерных, медиа- и предпринимательских классов местных школ.В свою очередь, компании ОЭЗ "Технополис Москва" предлагает студентам НИУ МИЭТ и других технических вузов и колледжей уникальные программы стажировок, которые позволяют овладеть сложными профессиональными навыками и компетенциями.Так, генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что с 2022 года особая экономическая зона реализует проект "Техностажировка", в рамках которого было заключено свыше 30 соглашений с ведущими московскими вузами и колледжами об организации учебных, производственных и преддипломных практик и стажировок на предприятиях ОЭЗ.Он отметил, что данное сотрудничество позволяет будущим инженерам проходить стажировку у лидеров рынка, а лучшим – получать привлекательные предложения по трудоустройству еще в период обучения. В этом году возможностями проекта воспользовалось около 500 студентов. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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зеленоградский административный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

зеленоград, москва, зеленоградский административный округ, анатолий гарбузов, геннадий дегтев