https://ria.ru/20241123/otravlenie-1985386440.html

СК проверит отравление подростков после концерта рэпера в Петербурге

СК проверит отравление подростков после концерта рэпера в Петербурге - РИА Новости, 23.11.2024

СК проверит отравление подростков после концерта рэпера в Петербурге

Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, сообщает... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T20:32

2024-11-23T20:32

2024-11-23T20:32

происшествия

санкт-петербург

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-центр ведомства. "В социальных медиа сообщается, что после одного из концертов в Санкт-Петербурге трое несовершеннолетних были госпитализированы в состоянии наркотического опьянения. Кроме этого, по сообщениям посетителей, во время мероприятия произошла массовая драка", - говорится в сообщении. В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили, что по данным фактам проводится процессуальная проверка. Источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что речь идет о концерте рэпера Uglystephan, который в пятницу прошел в концертном зале Base на Кондратьевском проспекте в Петербурге.

https://ria.ru/20241019/ekaterinburg-1978903280.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)