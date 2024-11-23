https://ria.ru/20241123/otravlenie-1985386440.html
СК проверит отравление подростков после концерта рэпера в Петербурге
СК проверит отравление подростков после концерта рэпера в Петербурге - РИА Новости, 23.11.2024
СК проверит отравление подростков после концерта рэпера в Петербурге
Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, сообщает... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T20:32
2024-11-23T20:32
2024-11-23T20:32
происшествия
санкт-петербург
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александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-центр ведомства. "В социальных медиа сообщается, что после одного из концертов в Санкт-Петербурге трое несовершеннолетних были госпитализированы в состоянии наркотического опьянения. Кроме этого, по сообщениям посетителей, во время мероприятия произошла массовая драка", - говорится в сообщении. В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили, что по данным фактам проводится процессуальная проверка. Источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что речь идет о концерте рэпера Uglystephan, который в пятницу прошел в концертном зале Base на Кондратьевском проспекте в Петербурге.
https://ria.ru/20241019/ekaterinburg-1978903280.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит отравление подростков после концерта рэпера в Петербурге
СК проверит отравление подростков после концерта рэпера Uglystephan в Петербурге