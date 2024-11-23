https://ria.ru/20241123/oruzhie-1985197480.html

"Мозг разрывается". Ученые опробовали самое смертоносное в мире оружие

"Мозг разрывается". Ученые опробовали самое смертоносное в мире оружие - РИА Новости, 23.11.2024

"Мозг разрывается". Ученые опробовали самое смертоносное в мире оружие

Годами специалисты спорили о назначении необычного артефакта — "свистка смерти". Считалось, что древние индейцы использовали его как простой амулет. Но... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T08:00

2024-11-23T08:00

2024-11-23T08:03

религия

швейцария

цюрих

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Годами специалисты спорили о назначении необычного артефакта — "свистка смерти". Считалось, что древние индейцы использовали его как простой амулет. Но рискованный эксперимент помог узнать истину. Все оказалось куда страшнее.Попытка не пыткаВ 1999 году группа археологов проводила раскопки в долине неподалеку от Мехико. Некогда здесь стоял могущественный ацтекский город Тлателолько. Под руинами одного из святилищ посчастливилось обнаружить почти неповрежденные останки юноши.Было очевидно, что его принесли в жертву: голова отсечена, на ребрах — явные следы от удара острым предметом. Да и орудие убийства — ритуальный каменный топорик — лежало неподалеку.Но внимание экспедиции привлекла другая деталь — зажатый в руке покойного маленький керамический свисток. Сделанный из глины, он по форме походил на человеческий череп.Сперва его приняли за один из погребальных амулетов, что древние индейцы клали рядом с покойником. Либо же — украшение, с которым усопший не пожелал расставаться даже после смерти.Страшная тайна незамысловатой свистульки вскрылась лишь полтора десятилетия спустя. Согласно ходившей среди ученых байке, один энтузиаст все-таки решил подуть в нее.Сидевший рядом коллега тотчас подпрыгнул на стуле и зажал уши руками. Звук был страшный и невыносимый — "будто раздался душераздирающий крик цепляющегося за жизнь человека". С тех пор артефакт окрестили "свистком смерти".В последующие годы раскопали немало подобных занятных вещиц. Находили их, как правило, в гробницах и святилищах, датируемых периодом расцвета ацтекской цивилизации — 1250-1521 годы.Однако желающих повторить эксперимент так и не нашлось. И вот недавно группа специалистов из Швейцарии пошла на отчаянный шаг.Никого не предупредилиУченые из Цюрихского университета решили узнать, как человеческий мозг реагирует на звуки, издаваемые такими предметами.Для этого сделали несколько точных копий. В процессе изготовления выяснилось, что по конструкции артефакты повторяют анатомическое строение гортани.Затем пригласили с десяток добровольцев. Им предложили послушать аудиозаписи со страшным ацтекским визгом. При этом никому не сказали, что за предметы их издают. Кроме того, испытуемые понятия не имели о специфической истории и названии музыкального инструмента.По окончании прослушивания людей попросили описать их ощущения. Большинство в один голос заявило о чем-то "необычном, пугающем, неприятном"."Страх, испытанный добровольцами, был настолько сильным, что заставлял забывать о насущных делах и немедленно переключать все внимание на источник опасности", — говорится в отчете исследования.Также отмечается, что приборы наблюдения мозговой активности показывали в тот момент схожие характеристики.Когда раздавался душераздирающий свист, участники эксперимента ощущали повышенное воздействие на слуховые отделы. А мозговая кора в этих зонах, как по мановению волшебной палочки, приходила в состояние повышенной готовности. Иными словами, организм воспринимал жуткие звуки как устрашающие.Раз так, то для чего нужны были такие психоделические игрушки?"Мягкий, как шум ветра"Ранее бытовала версия, что для устрашения. По предположению некоторых ученых, сотни и даже тысячи ацтекских воинов могли разом подуть в такие свистки: это заставило бы неприятеля дезориентироваться и бежать с поля боя.Однако швейцарские специалисты быстро отмели эту гипотезу. Результаты энцефалограммы показывают: звуки одинаково воздействуют на всех — как на врагов, так и на "своих".За помощью обратились к археологу Арнду Адже Боту, который специализируется на истории музыкальных инструментов Мезоамерики. Он, в отличие от коллег из Цюриха, протестировал подлинные "свистки смерти".И обратил внимание на любопытную подробность: по сравнению с репликами аутентичные обладают более мягким звучанием, "похожим на шум ветра".Кроме того, подавляющее большинство артефактов нашли именно вблизи ацтекских святилищ. Причем не каких-нибудь, а посвященных Эхекатлю. В мифологии индейцев он олицетворял ветер.Одна из легенда рассказывает: как-то этот могучий небожитель наслал на людей страшный ураган. Деревья вырывало с корнем, солнце сдуло с небес и полтысячи лет над землей раздавался невыносимый свист. Быть может, те самые устрашающие игрушки делали в память об этом сказании?Кроме того, Эхекатль был повелителем Запада. А в сознании древних эта сторона света неизменно ассоциировалась с загробным миром. Сложив факты воедино, швейцарские ученые пришли к выводу: свистки могли использовать во время ритуального убийства — для отпугивания злых духов и чтобы отвлечь жертву.Затем обреченного укладывали на алтарь. Жрец заносил нож, чтобы вырезать сердце. И последнее, что слышал уходящий в чертоги Эхекатля, — мягкий, как шум ветра, звук.Предположение не лишено оснований. Но так ли все происходило на самом деле, еще предстоит узнать.

https://ria.ru/20241112/tayna-1982743080.html

швейцария

цюрих

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

швейцария, цюрих, аналитика - религия и мировоззрение