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Российские войска вышли на окраины Великой Новоселки, сообщил Рогов
Российские войска вышли на окраины Великой Новоселки, сообщил Рогов - РИА Новости, 23.11.2024
Российские войска вышли на окраины Великой Новоселки, сообщил Рогов
Российские войска продвинулись на Времевском направлении и подошли к окраинам поселка Великая Новоселка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T10:16
2024-11-23T10:16
2024-11-23T12:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости. Российские войска продвинулись на Времевском направлении и подошли к окраинам поселка Великая Новоселка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска освободили свыше 20 квадратных километров и вышли на окраины Великой Новоселки. Сейчас там идут активные боевые действия штурмового характера", — сказал он.Собеседник агентства отметил, что в поселке находится крупный командный и логистический пункт ВСУ. По словам Рогова, в окрестностях Великой Новоселки сдались в плен более десяти солдат ВСУ. Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями на стыке Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Российские войска вышли на окраины Великой Новоселки, сообщил Рогов
Рогов: ВС РФ вышли на окраины поселка Великая Новоселка