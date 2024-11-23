https://ria.ru/20241123/novoselka-1985321660.html

Российские войска вышли на окраины Великой Новоселки, сообщил Рогов

Российские войска вышли на окраины Великой Новоселки, сообщил Рогов - РИА Новости, 23.11.2024

Российские войска вышли на окраины Великой Новоселки, сообщил Рогов

Российские войска продвинулись на Времевском направлении и подошли к окраинам поселка Великая Новоселка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T10:16

2024-11-23T10:16

2024-11-23T12:56

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983962252_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_7d584511047292beeaef62e5ceb2369f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости. Российские войска продвинулись на Времевском направлении и подошли к окраинам поселка Великая Новоселка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска освободили свыше 20 квадратных километров и вышли на окраины Великой Новоселки. Сейчас там идут активные боевые действия штурмового характера", — сказал он.Собеседник агентства отметил, что в поселке находится крупный командный и логистический пункт ВСУ. По словам Рогова, в окрестностях Великой Новоселки сдались в плен более десяти солдат ВСУ. Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями на стыке Запорожской области и ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность