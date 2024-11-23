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Российские войска вышли на окраины Великой Новоселки, сообщил Рогов - РИА Новости, 23.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:16 23.11.2024 (обновлено: 12:56 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/novoselka-1985321660.html
Российские войска вышли на окраины Великой Новоселки, сообщил Рогов
Российские войска вышли на окраины Великой Новоселки, сообщил Рогов - РИА Новости, 23.11.2024
Российские войска вышли на окраины Великой Новоселки, сообщил Рогов
Российские войска продвинулись на Времевском направлении и подошли к окраинам поселка Великая Новоселка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T10:16
2024-11-23T12:56
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости. Российские войска продвинулись на Времевском направлении и подошли к окраинам поселка Великая Новоселка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. &quot;Наши войска освободили свыше 20 квадратных километров и вышли на окраины Великой Новоселки. Сейчас там идут активные боевые действия штурмового характера&quot;, — сказал он.Собеседник агентства отметил, что в поселке находится крупный командный и логистический пункт ВСУ. По словам Рогова, в окрестностях Великой Новоселки сдались в плен более десяти солдат ВСУ. Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями на стыке Запорожской области и ДНР.
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска вышли на окраины Великой Новоселки, сообщил Рогов

Рогов: ВС РФ вышли на окраины поселка Великая Новоселка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости. Российские войска продвинулись на Времевском направлении и подошли к окраинам поселка Великая Новоселка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«

"Наши войска освободили свыше 20 квадратных километров и вышли на окраины Великой Новоселки. Сейчас там идут активные боевые действия штурмового характера", — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что в поселке находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.
По словам Рогова, в окрестностях Великой Новоселки сдались в плен более десяти солдат ВСУ.
Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями на стыке Запорожской области и ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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