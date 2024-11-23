https://ria.ru/20241123/moskva-1985330783.html

Первую московскую школу по концессии оснастили современным оборудованием

Первую московскую школу по концессии оснастили современным оборудованием - РИА Новости, 23.11.2024

Первую московскую школу по концессии оснастили современным оборудованием

Общеобразовательная школа на 825 детей стала частью инфраструктуры инновационного центра "Сколково", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T12:13

2024-11-23T12:13

2024-11-23T14:38

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

сколково

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Общеобразовательная школа на 825 детей стала частью инфраструктуры инновационного центра "Сколково", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."В соответствии с постановлением Сергея Собянина приоритетные сферы для концессионных соглашений — образование, здравоохранение, культура, спорт, ЖКХ и другие важные для города направления. Так, в 2021 году столица заключила с инвестором концессию сроком на 25 лет, на основе которой построили школу для 825 учеников. Учебное заведение оснастили современным оборудованием отечественного производства, которое позволяет изучать цифровые и биотехнологии, искусственный интеллект, исследовать космос и разрабатывать современных роботов", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Лабораторный комплекс "СКОЛКИ" занимает более тысячи квадратных метров. Физическая лаборатория оснащена стереоскопическим микроскопом, цифровыми мультиметрами и осциллографами. В химической лаборатории установлены отечественные спектрометры, газоанализаторы, генератор чистого азота и другое высокотехнологичное оборудование. Для изучения биотехнологий школьники могут пользоваться современными микроскопами, ПЦР-боксами, элетрофорезными камерами. Также в биологической лаборатории установлены камера для роста растений, аквариум и террариум. На прилегающей территории для проведения практических занятий разбит школьный огород."Особое внимание в школе будет уделяться развитию у детей компетенций в области цифрового производства. На занятиях по робототехнике и информатике учащиеся будут работать с 3Д-оборудованием московского производства, разрабатывать нужные детали с помощью лазерных, точильных, сверлильных, токарных и высокоточных микрофрезерных станков. Для проведения практических занятий по робототехнике в школе организован специальный ИТ-полигон", – добавил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Арт-студия "СКОЛКИ" оснащена швейными и вышивальными машинами, также там установлен гончарный круг и печь для обжига керамики.Особенностью здания площадью 17,3 тысячи квадратных метров стали несколько общественных пространств: центральный атриум с амфитеатром на 450 мест, многофункциональный зал-трансформер и два спортзала. На прилегающей территории обустроена всесезонная спортивно-рекреационная зона площадью 40 тысяч квадратных метров с футбольным полем, площадками для баскетбола и волейбола, дорожками для прыжков в длину, бега, уличной зоной для воркаута, местами для отдыха, а также сделан технологичный игровой комплекс, полигон робототехники, школьный огород, экотропа."Благодаря многолетнему успешному опыту работы в сфере образования нам удалось создать школу принципиально нового уровня. В основе модели обучения – решение реальных задач от лидеров индустрий, которые помогут школьникам подготовиться к профессиональным вызовам. Мы определили четыре динамично развивающиеся во всем мире направления – ИТ и искусственный интеллект, биотехнологии, креативные индустрии и космическая индустрия, как метапредметная область. Под каждое из них в школе установлено передовое оборудование, обустроены лаборатории и мастерские, которые помогут школьникам разных возрастов реализовать самые смелые инновационные проекты", – сказал инвестор и идеолог школы "СКОЛКА" Андрей Комаров.Ранее об открытии школы "СКОЛКА" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.За последние 10 лет правительство Москвы заключило семь концессионных соглашений, предусматривающих строительство за счет инвесторов важных для города объектов в сфере дорожного строительства, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального и гостиничного хозяйства. Общий объем частных инвестиций по концессиям составит порядка 125 миллиардов рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, сколково, максим ликсутов , анатолий гарбузов