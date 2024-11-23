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Times уличила министра финансов Британии во лжи об опыте работы экономистом - РИА Новости, 23.11.2024
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18:54 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/ministr-1985375323.html
Times уличила министра финансов Британии во лжи об опыте работы экономистом
Times уличила министра финансов Британии во лжи об опыте работы экономистом - РИА Новости, 23.11.2024
Times уличила министра финансов Британии во лжи об опыте работы экономистом
Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз неоднократно делала ложные заявления, приукрашивая свой опыт работы экономистом, пишет в субботу газета Times. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T18:54
2024-11-23T18:54
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз неоднократно делала ложные заявления, приукрашивая свой опыт работы экономистом, пишет в субботу газета Times. "Выяснилось пять случаев, когда министр финансов приукрашивала свои заслуги как экономиста в ключевые моменты своей карьеры", - сказано в статье. Согласно изданию, во время парламентских выборов 2010 года министр утверждала , что занимала должность экономиста в банке Halifax, тогда как в действительности она работала в отделе по работе с жалобами на розничные банковские услуги. Кроме того, министр заявляла в интервью журналу Stylist, что проработала 10 лет в Банке Англии. На самом деле она там была шесть лет, один год из которых ушел на оплаченную Банком учебу в Лондонской школе экономики по программе магистратуры, а два - на работу в британском посольстве в Вашингтоне в качестве младшего научного сотрудника. Помимо этого газета приводит данные из документа для регистрационной палаты, в котором она указана как "экономист", хотя она в то время, как пишет СМИ со ссылкой на источники, работала в HBOS и отвечала за проекты в области информационных технологий и администрирования. Аналогично она утверждала в соцсети Linkedin, что работала экономистом в HBOS, хотя на прошлой неделе информация об этом опыте работы была исправлена на "розничные банковские услуги". В 2023 году Ривз также утверждала, что работала экономистом в частном секторе, однако в частном секторе министр финансов никогда не работала, отмечает СМИ.
https://ria.ru/20241023/putin-1979478366.html
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великобритания, в мире, министерство финансов великобритании
Великобритания, В мире, Министерство финансов Великобритании
Times уличила министра финансов Британии во лжи об опыте работы экономистом

Times: министр финансов Британии приукрашивала свой опыт работы экономистом

© AP Photo / Jonathan BradyРэйчел Ривз
Рэйчел Ривз - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Jonathan Brady
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз неоднократно делала ложные заявления, приукрашивая свой опыт работы экономистом, пишет в субботу газета Times.
"Выяснилось пять случаев, когда министр финансов приукрашивала свои заслуги как экономиста в ключевые моменты своей карьеры", - сказано в статье.
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Согласно изданию, во время парламентских выборов 2010 года министр утверждала , что занимала должность экономиста в банке Halifax, тогда как в действительности она работала в отделе по работе с жалобами на розничные банковские услуги.
Кроме того, министр заявляла в интервью журналу Stylist, что проработала 10 лет в Банке Англии. На самом деле она там была шесть лет, один год из которых ушел на оплаченную Банком учебу в Лондонской школе экономики по программе магистратуры, а два - на работу в британском посольстве в Вашингтоне в качестве младшего научного сотрудника.
Помимо этого газета приводит данные из документа для регистрационной палаты, в котором она указана как "экономист", хотя она в то время, как пишет СМИ со ссылкой на источники, работала в HBOS и отвечала за проекты в области информационных технологий и администрирования.
Аналогично она утверждала в соцсети Linkedin, что работала экономистом в HBOS, хотя на прошлой неделе информация об этом опыте работы была исправлена на "розничные банковские услуги".
В 2023 году Ривз также утверждала, что работала экономистом в частном секторе, однако в частном секторе министр финансов никогда не работала, отмечает СМИ.
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