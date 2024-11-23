https://ria.ru/20241123/medvedev-1985389038.html
Медведев рассказал о возможностях для студентов в настоящее время
Медведев рассказал о возможностях для студентов в настоящее время - РИА Новости, 23.11.2024
Медведев рассказал о возможностях для студентов в настоящее время
Возможностей для студентов в настоящее время стало больше, они чаще занимаются тем, что им ближе, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России,... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T21:05
2024-11-23T21:05
2024-11-23T21:05
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Возможностей для студентов в настоящее время стало больше, они чаще занимаются тем, что им ближе, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Возможностей стало много, и студенты сейчас не обязательно кладут кирпичи и блоки, а, наоборот, очень часто занимаются близкими им вещами. Это могут быть и медицинские какие-то услуги, это могут быть и образовательные услуги, и услуги в сфере цифровой экономики, программирования, да всё что угодно. Поскольку возможности внутри вот такого рода студенческой работы стали гораздо шире, но от этого не изменилась их суть", - сказал Медведев в интервью для документального фильма об истории студенческих отрядов "Путь к изменениям".
https://ria.ru/20241122/kiselev-1985055935.html
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общество, россия, дмитрий медведев, единая россия
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал о возможностях для студентов в настоящее время
Медведев: сейчас студенты занимаются близкими им вещами, возможностей много
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Возможностей для студентов в настоящее время стало больше, они чаще занимаются тем, что им ближе, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Возможностей стало много, и студенты сейчас не обязательно кладут кирпичи и блоки, а, наоборот, очень часто занимаются близкими им вещами. Это могут быть и медицинские какие-то услуги, это могут быть и образовательные услуги, и услуги в сфере цифровой экономики, программирования, да всё что угодно. Поскольку возможности внутри вот такого рода студенческой работы стали гораздо шире, но от этого не изменилась их суть", - сказал Медведев в интервью для документального фильма об истории студенческих отрядов "Путь к изменениям".