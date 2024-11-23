https://ria.ru/20241123/medvedev-1985389038.html

Медведев рассказал о возможностях для студентов в настоящее время

Медведев рассказал о возможностях для студентов в настоящее время - РИА Новости, 23.11.2024

Медведев рассказал о возможностях для студентов в настоящее время

Возможностей для студентов в настоящее время стало больше, они чаще занимаются тем, что им ближе, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России,... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T21:05

2024-11-23T21:05

2024-11-23T21:05

общество

россия

дмитрий медведев

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985042237_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_6dd02253d2bac3e102617fe7b7a24706.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Возможностей для студентов в настоящее время стало больше, они чаще занимаются тем, что им ближе, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Возможностей стало много, и студенты сейчас не обязательно кладут кирпичи и блоки, а, наоборот, очень часто занимаются близкими им вещами. Это могут быть и медицинские какие-то услуги, это могут быть и образовательные услуги, и услуги в сфере цифровой экономики, программирования, да всё что угодно. Поскольку возможности внутри вот такого рода студенческой работы стали гораздо шире, но от этого не изменилась их суть", - сказал Медведев в интервью для документального фильма об истории студенческих отрядов "Путь к изменениям".

https://ria.ru/20241122/kiselev-1985055935.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий медведев, единая россия