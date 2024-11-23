https://ria.ru/20241123/kurskaya-1985325503.html

ВСУ пытаются избегать прямых боев в Курской области, рассказали в "Ахмате"

ВСУ пытаются избегать прямых боев в Курской области, рассказали в "Ахмате" - РИА Новости, 23.11.2024

ВСУ пытаются избегать прямых боев в Курской области, рассказали в "Ахмате"

Украинские солдаты пытаются избегать прямых стрелковых боев в Курской области, рассказал РИА Новости боец c позывным Барин из отряда спецназа "Ахмат". РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T11:05

2024-11-23T11:05

2024-11-23T12:53

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КУРСКАЯ ОБЛ., 23 ноя — РИА Новости. Украинские солдаты пытаются избегать прямых стрелковых боев в Курской области, рассказал РИА Новости боец c позывным Барин из отряда спецназа "Ахмат". "Когда их выбивали, как видите, они технику оставили и через поле убежали <…> Как правило, когда доходит до контакта, до стрелкотни — они бегут. Стрелкотни долгой не бывает, они либо сдаются, либо по тапкам дают. Но, к сожалению, у них еще достаточно сил", — рассказал собеседник агентства. По его словам, несмотря на продвижение российских сил, ВСУ продолжают перебрасывать подкрепления на передовые позиции. "Технику мы слышим иногда по утрам, значит, ротация какая-никакая у них есть", — добавил Барин.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 22 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 34 тысяч солдат, 215 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241123/kursk-1985307032.html

https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985308001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф