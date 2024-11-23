ВСУ пытаются избегать прямых боев в Курской области, рассказали в "Ахмате"
Боец "Ахмата": ВСУ бегут, когда доходит дело до прямых боев в Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области
Военнослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области
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КУРСКАЯ ОБЛ., 23 ноя — РИА Новости. Украинские солдаты пытаются избегать прямых стрелковых боев в Курской области, рассказал РИА Новости боец c позывным Барин из отряда спецназа "Ахмат".
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"Когда их выбивали, как видите, они технику оставили и через поле убежали <…> Как правило, когда доходит до контакта, до стрелкотни — они бегут. Стрелкотни долгой не бывает, они либо сдаются, либо по тапкам дают. Но, к сожалению, у них еще достаточно сил", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, несмотря на продвижение российских сил, ВСУ продолжают перебрасывать подкрепления на передовые позиции.
"Технику мы слышим иногда по утрам, значит, ротация какая-никакая у них есть", — добавил Барин.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 22 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 34 тысяч солдат, 215 танков и тысячи единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.