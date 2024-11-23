https://ria.ru/20241123/kurskaya-1985324251.html
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ разрушили ее родное село
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ разрушили ее родное село - РИА Новости, 23.11.2024
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ разрушили ее родное село
Жительница приграничья Курской области по имени Людмила рассказала РИА Новости, как боевики ВСУ разрушили ее родное село в Кореневском районе. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T10:50
2024-11-23T10:50
2024-11-23T13:42
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КУРСК, 23 ноя — РИА Новости. Жительница приграничья Курской области по имени Людмила рассказала РИА Новости, как боевики ВСУ разрушили ее родное село в Кореневском районе. Людмила проживала в селе Шептуховка, откуда спешно выехала после вторжения украинских войск. По словам эвакуированной, украинские военные "прицельно били по жилым домам". "Наше село почти полностью разбито <…> Там очень много разрушений. Школу разбили, где я работала завхозом. Лежат плиты перекрытия внутри школы. А мы только ремонт сделали. Били по домам", — рассказала собеседница агентства. Она добавила, что из опасной зоны многих односельчан вывозил глава Шептуховского сельсовета Юрий Ткачев. "У нас глава всех вывез, он ездил даже в соседнее село вывозил, которое не входило в его участок. Ткачев Юрий Александрович — вот он всех повывозил, в числе последних моего бывшего мужа вывозил, поэтому я знаю", — пояснила эвакуированная. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 22 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 34 тысяч солдат, 215 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240909/kurskaya_oblast-1971509008.html
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985324480_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8d6cffac4cd1a21d873c9cc5189f7b20.jpg
Жительница приграничья Курской области о том, как ВСУ разрушили село в Кореневском районе
"Били по домам"
Жительница приграничья Курской области Людмила рассказала РИА Новости, как боевики ВСУ разрушили ее родное село в Кореневском районе, в том числе и только что отремонтированную школу.
2024-11-23T10:50
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, донбасс, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ разрушили ее родное село
Жительница курского приграничья Людмила: ВСУ разрушили дома и школу в Шептуховке
КУРСК, 23 ноя — РИА Новости. Жительница приграничья Курской области по имени Людмила рассказала РИА Новости, как боевики ВСУ разрушили ее родное село в Кореневском районе.
Людмила проживала в селе Шептуховка, откуда спешно выехала после вторжения украинских войск. По словам эвакуированной, украинские военные "прицельно били по жилым домам".
"Наше село почти полностью разбито <…> Там очень много разрушений. Школу разбили, где я работала завхозом. Лежат плиты перекрытия внутри школы. А мы только ремонт сделали. Били по домам", — рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что из опасной зоны многих односельчан вывозил глава Шептуховского сельсовета Юрий Ткачев.
"У нас глава всех вывез, он ездил даже в соседнее село вывозил, которое не входило в его участок. Ткачев Юрий Александрович — вот он всех повывозил, в числе последних моего бывшего мужа вывозил, поэтому я знаю", — пояснила эвакуированная.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 22 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 34 тысяч солдат, 215 танков и тысячи единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина
, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе
, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией
, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.