https://ria.ru/20241123/kurskaya-1985324251.html

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ разрушили ее родное село

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ разрушили ее родное село - РИА Новости, 23.11.2024

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ разрушили ее родное село

Жительница приграничья Курской области по имени Людмила рассказала РИА Новости, как боевики ВСУ разрушили ее родное село в Кореневском районе. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T10:50

2024-11-23T10:50

2024-11-23T13:42

специальная военная операция на украине

курская область

донбасс

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вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 23 ноя — РИА Новости. Жительница приграничья Курской области по имени Людмила рассказала РИА Новости, как боевики ВСУ разрушили ее родное село в Кореневском районе. Людмила проживала в селе Шептуховка, откуда спешно выехала после вторжения украинских войск. По словам эвакуированной, украинские военные "прицельно били по жилым домам". "Наше село почти полностью разбито <…> Там очень много разрушений. Школу разбили, где я работала завхозом. Лежат плиты перекрытия внутри школы. А мы только ремонт сделали. Били по домам", — рассказала собеседница агентства. Она добавила, что из опасной зоны многих односельчан вывозил глава Шептуховского сельсовета Юрий Ткачев. "У нас глава всех вывез, он ездил даже в соседнее село вывозил, которое не входило в его участок. Ткачев Юрий Александрович — вот он всех повывозил, в числе последних моего бывшего мужа вывозил, поэтому я знаю", — пояснила эвакуированная. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 22 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 34 тысяч солдат, 215 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240909/kurskaya_oblast-1971509008.html

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Жительница приграничья Курской области о том, как ВСУ разрушили село в Кореневском районе "Били по домам" Жительница приграничья Курской области Людмила рассказала РИА Новости, как боевики ВСУ разрушили ее родное село в Кореневском районе, в том числе и только что отремонтированную школу. 2024-11-23T10:50 true PT0M33S

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Ольга Фомченкова

курская область, донбасс, россия, вооруженные силы украины, происшествия