Рейтинг@Mail.ru
Путешественник Конюхов в одиночку отправится в Антарктиду - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/konyukhov-1985344788.html
Путешественник Конюхов в одиночку отправится в Антарктиду
Путешественник Конюхов в одиночку отправится в Антарктиду - РИА Новости, 23.11.2024
Путешественник Конюхов в одиночку отправится в Антарктиду
Путешественник Федор Конюхов в конце декабря 2025 года планирует отправиться на остров Смоленск (Ливингстон) в Антарктиде, чтобы в одиночку в течение трёх... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T14:33
2024-11-23T14:33
смоленск
антарктида
бородино
федор конюхов
русское географическое общество
гидрометцентр
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944379432_0:34:3005:1724_1920x0_80_0_0_4b6d9cd9dfc89ea5278749e28b70fe92.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноя - РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов в конце декабря 2025 года планирует отправиться на остров Смоленск (Ливингстон) в Антарктиде, чтобы в одиночку в течение трёх месяцев исследовать проблему микропластика на материке и в океане, сообщил журналистам его сын Оскар. Проблемой пластика и его влияния на природу Федор увлекся ещё в 90-е годы. В январе 2022 года он отправился в Антарктиду с клубом полярных путешественников. "Я был на Смоленске, красивый остров, никого там нет. И мы решили поставить полярную станцию для изучения Антарктиды на предмет загрязнения микропластиком", - рассказал Федор. Однако для открытия станции нужно было получить разрешение от Международного антарктического совета, куда входят 85 стран. На Смоленск он привез контейнеры, куда собирал помет пингвинов. "Все пингвинов фотографировали, а я помет собирал", - с улыбкой рассказал путешественник. Затем содержимое контейнеров изучили под микроскопом и обнаружили микропластик. Конюхов, Русское географическое общество, институт Арктики и Антарктики и Росгидромет составили обращение в антарктический совет об открытии одиночной полярной станции на острове Смоленск. Обращение подали в августе 2022 года. "Я сомневался, что его одобрят. Но в ноябре от совета пришло разрешение изучать микропластик в Антарктиде, разрешение на 5 лет. Я поразился", - сказал Федор. Одиночная станция будет представлять из себя две палатки. В одной Федор будет жить, в другой проводить научные исследования. "По срокам это декабрь 2025 года и январь-февраль 2026 года. Три летних месяца", - сказал Оскар Конюхов журналистам. Однако на остров Федор отправится не только с экологическими задачами. Он хочет, чтобы антарктические острова снова зазвучали по-русски. "Там есть целая гряда островов, которые ранее имели русские названия - Смоленск, Бородино. Но англичане их переименовали. Например, Смоленск стал Ливингстоном", - рассказал Федор. Его сын пояснил, что британцы на своих картах пишут "Ливингстон", а так как их карты более востребованы в мире, везде приживается такое наименование. "Нам нужно вернуть островам русские названия... Поэтому и станция будет называться "Смоленская", - сказал Федор.
https://ria.ru/20241101/puteshestvennik-1981317620.html
https://rsport.ria.ru/20240327/puteshestvennik-1936136971.html
смоленск
антарктида
бородино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944379432_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_89cd152dc7eb2f73e37146f78316f969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленск, антарктида, бородино, федор конюхов, русское географическое общество, гидрометцентр, общество
Смоленск, Антарктида, Бородино, Федор Конюхов, Русское географическое общество, Гидрометцентр, Общество
Путешественник Конюхов в одиночку отправится в Антарктиду

Путешественник Конюхов в одиночку изучит проблему микропластика в Антарктиде

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФедор Конюхов
Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Федор Конюхов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноя - РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов в конце декабря 2025 года планирует отправиться на остров Смоленск (Ливингстон) в Антарктиде, чтобы в одиночку в течение трёх месяцев исследовать проблему микропластика на материке и в океане, сообщил журналистам его сын Оскар.
Проблемой пластика и его влияния на природу Федор увлекся ещё в 90-е годы. В январе 2022 года он отправился в Антарктиду с клубом полярных путешественников. "Я был на Смоленске, красивый остров, никого там нет. И мы решили поставить полярную станцию для изучения Антарктиды на предмет загрязнения микропластиком", - рассказал Федор. Однако для открытия станции нужно было получить разрешение от Международного антарктического совета, куда входят 85 стран.
Российский велопутешественник Вася Щупальце - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Российский путешественник, которого якобы похитили талибы, вышел на связь
1 ноября, 12:22
На Смоленск он привез контейнеры, куда собирал помет пингвинов. "Все пингвинов фотографировали, а я помет собирал", - с улыбкой рассказал путешественник. Затем содержимое контейнеров изучили под микроскопом и обнаружили микропластик. Конюхов, Русское географическое общество, институт Арктики и Антарктики и Росгидромет составили обращение в антарктический совет об открытии одиночной полярной станции на острове Смоленск. Обращение подали в августе 2022 года.
"Я сомневался, что его одобрят. Но в ноябре от совета пришло разрешение изучать микропластик в Антарктиде, разрешение на 5 лет. Я поразился", - сказал Федор.
Одиночная станция будет представлять из себя две палатки. В одной Федор будет жить, в другой проводить научные исследования. "По срокам это декабрь 2025 года и январь-февраль 2026 года. Три летних месяца", - сказал Оскар Конюхов журналистам.
Однако на остров Федор отправится не только с экологическими задачами. Он хочет, чтобы антарктические острова снова зазвучали по-русски. "Там есть целая гряда островов, которые ранее имели русские названия - Смоленск, Бородино. Но англичане их переименовали. Например, Смоленск стал Ливингстоном", - рассказал Федор. Его сын пояснил, что британцы на своих картах пишут "Ливингстон", а так как их карты более востребованы в мире, везде приживается такое наименование.
"Нам нужно вернуть островам русские названия... Поэтому и станция будет называться "Смоленская", - сказал Федор.
Закат над Атлантическим океаном - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Нашедшийся российский путешественник рассказал, почему пропал на 8 дней
27 марта, 12:46
 
СмоленскАнтарктидаБородиноФедор КонюховРусское географическое обществоГидрометцентрОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала