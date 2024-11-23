https://ria.ru/20241123/konyukhov-1985344788.html

Путешественник Конюхов в одиночку отправится в Антарктиду

Путешественник Конюхов в одиночку отправится в Антарктиду - РИА Новости, 23.11.2024

Путешественник Конюхов в одиночку отправится в Антарктиду

Путешественник Федор Конюхов в конце декабря 2025 года планирует отправиться на остров Смоленск (Ливингстон) в Антарктиде, чтобы в одиночку в течение трёх... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T14:33

2024-11-23T14:33

2024-11-23T14:33

смоленск

антарктида

бородино

федор конюхов

русское географическое общество

гидрометцентр

общество

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноя - РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов в конце декабря 2025 года планирует отправиться на остров Смоленск (Ливингстон) в Антарктиде, чтобы в одиночку в течение трёх месяцев исследовать проблему микропластика на материке и в океане, сообщил журналистам его сын Оскар. Проблемой пластика и его влияния на природу Федор увлекся ещё в 90-е годы. В январе 2022 года он отправился в Антарктиду с клубом полярных путешественников. "Я был на Смоленске, красивый остров, никого там нет. И мы решили поставить полярную станцию для изучения Антарктиды на предмет загрязнения микропластиком", - рассказал Федор. Однако для открытия станции нужно было получить разрешение от Международного антарктического совета, куда входят 85 стран. На Смоленск он привез контейнеры, куда собирал помет пингвинов. "Все пингвинов фотографировали, а я помет собирал", - с улыбкой рассказал путешественник. Затем содержимое контейнеров изучили под микроскопом и обнаружили микропластик. Конюхов, Русское географическое общество, институт Арктики и Антарктики и Росгидромет составили обращение в антарктический совет об открытии одиночной полярной станции на острове Смоленск. Обращение подали в августе 2022 года. "Я сомневался, что его одобрят. Но в ноябре от совета пришло разрешение изучать микропластик в Антарктиде, разрешение на 5 лет. Я поразился", - сказал Федор. Одиночная станция будет представлять из себя две палатки. В одной Федор будет жить, в другой проводить научные исследования. "По срокам это декабрь 2025 года и январь-февраль 2026 года. Три летних месяца", - сказал Оскар Конюхов журналистам. Однако на остров Федор отправится не только с экологическими задачами. Он хочет, чтобы антарктические острова снова зазвучали по-русски. "Там есть целая гряда островов, которые ранее имели русские названия - Смоленск, Бородино. Но англичане их переименовали. Например, Смоленск стал Ливингстоном", - рассказал Федор. Его сын пояснил, что британцы на своих картах пишут "Ливингстон", а так как их карты более востребованы в мире, везде приживается такое наименование. "Нам нужно вернуть островам русские названия... Поэтому и станция будет называться "Смоленская", - сказал Федор.

https://ria.ru/20241101/puteshestvennik-1981317620.html

https://rsport.ria.ru/20240327/puteshestvennik-1936136971.html

смоленск

антарктида

бородино

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смоленск, антарктида, бородино, федор конюхов, русское географическое общество, гидрометцентр, общество