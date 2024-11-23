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В Италии оценили запрет властей на применение оружия для ударов по России - РИА Новости, 23.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:39 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/italija-1985323275.html
В Италии оценили запрет властей на применение оружия для ударов по России
В Италии оценили запрет властей на применение оружия для ударов по России - РИА Новости, 23.11.2024
В Италии оценили запрет властей на применение оружия для ударов по России
Публично заявляемый запрет итальянских властей на использование вооружения, поставленного из Италии, для ударов ВСУ вглубь России не значит ничего, учитывая,... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T10:39
2024-11-23T10:39
специальная военная операция на украине
россия
италия
киев
джо байден
антонио таяни
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Публично заявляемый запрет итальянских властей на использование вооружения, поставленного из Италии, для ударов ВСУ вглубь России не значит ничего, учитывая, что Италия при запросе НАТО окажет нужную помощь для нанесения таких ударов ракетами других стран альянса, высказал мнение в разговоре с РИА Новости итальянский журналист Джорджо Бьянки. Италия официально настаивает на запрете на использование своего вооружения для нанесения ударов по территории РФ. Представители итальянского руководства неоднократно говорили, что Рим поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться только внутри Украины, и держит его под контролем. После сообщений СМИ о решении президента США Джо Байдена санкционировать применение Киевом американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Италия продолжит придерживаться прежней линии по использованию вооружений на Украине. "В любом случае это вооружение дальнего действия поставляется из США и из Великобритании. Это американские (ракеты - ред.) ATACMS и английские Storm Shadow. Поэтому заявление Таяни - пустышка. Оно ничего не значит. Если нужны будут самолеты или базы, чтобы рассчитать дистанцию, все это Италия не сможет не предоставить. Италия полностью интегрирована в НАТО", - считает Бьянки. С его точки зрения, высказывания итальянских властей о недопустимости использования поставленного Римом вооружения для ударов по России - это "театр, который продолжает играть только для электората". Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области: пять ракет сбиты, одна повреждена. Жертв и разрушений нет. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по Брянской области, это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html
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россия, италия, киев, джо байден, антонио таяни, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Италия, Киев, Джо Байден, Антонио Таяни, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
В Италии оценили запрет властей на применение оружия для ударов по России

Журналист Бьянки: запрет Италии на использование ВСУ ее оружия ничего не значит

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Публично заявляемый запрет итальянских властей на использование вооружения, поставленного из Италии, для ударов ВСУ вглубь России не значит ничего, учитывая, что Италия при запросе НАТО окажет нужную помощь для нанесения таких ударов ракетами других стран альянса, высказал мнение в разговоре с РИА Новости итальянский журналист Джорджо Бьянки.
Италия официально настаивает на запрете на использование своего вооружения для нанесения ударов по территории РФ. Представители итальянского руководства неоднократно говорили, что Рим поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться только внутри Украины, и держит его под контролем. После сообщений СМИ о решении президента США Джо Байдена санкционировать применение Киевом американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Италия продолжит придерживаться прежней линии по использованию вооружений на Украине.
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"В любом случае это вооружение дальнего действия поставляется из США и из Великобритании. Это американские (ракеты - ред.) ATACMS и английские Storm Shadow. Поэтому заявление Таяни - пустышка. Оно ничего не значит. Если нужны будут самолеты или базы, чтобы рассчитать дистанцию, все это Италия не сможет не предоставить. Италия полностью интегрирована в НАТО", - считает Бьянки.
С его точки зрения, высказывания итальянских властей о недопустимости использования поставленного Римом вооружения для ударов по России - это "театр, который продолжает играть только для электората".
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
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Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области: пять ракет сбиты, одна повреждена. Жертв и разрушений нет. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по Брянской области, это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияИталияКиевДжо БайденАнтонио ТаяниСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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