https://ria.ru/20241123/gruziya-1985364517.html

Грузинские оппозиционеры возобновили акцию протеста в Тбилиси

Грузинские оппозиционеры возобновили акцию протеста в Тбилиси - РИА Новости, 23.11.2024

Грузинские оппозиционеры возобновили акцию протеста в Тбилиси

В Тбилиси оппозиционеры, не признающие результаты прошедших в октябре парламентских выборов, возобновили протесты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T17:23

2024-11-23T17:23

2024-11-23T22:59

в мире

грузия

парламентские выборы в грузии — 2024

саломе зурабишвили

тбилиси

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984339926_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_df86e707e41e7f56640fe693f688aea1.jpg

ТБИЛИСИ, 23 ноя — РИА Новости. В Тбилиси оппозиционеры, не признающие результаты прошедших в октябре парламентских выборов, возобновили протесты, передает корреспондент РИА Новости.Манифестанты перекрыли площадь Героев в центре грузинской столицы и объявили, что акция продлится до 22:00 (21:00 мск). Автомобильное движение в этом районе ограничено.Кроме того, лидеры оппозиционных партий пообещали в течение дня представить детальный план митинга, который пройдет в воскресенье, за день до первого заседания новоизбранного парламента. Выборы в парламент ГрузииВыборы в Грузии состоялись 26 октября. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, победила с 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами. Это означает, что политсила сможет сформировать правительство. В январе следующего года депутаты нового парламента вместе с другими делегатами изберут президента республики.Оппозиционные партии сразу заявили, что не признают итогов голосования, отказались от полученных депутатских мандатов и призвали сторонников выходить на протесты.Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированным и также призвала к митингам. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже почти месяц.Прокуратура республики начала расследование из-за утверждений о фальсификации результатов голосования, но большинство оппозиционеров не сотрудничает с ведомством, а Зурабишвили, от которой ждали предъявления доказательств, не явилась на допрос.

https://ria.ru/20241121/mid-1984960035.html

https://ria.ru/20241118/isk-1984455377.html

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

грузия

тбилиси

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, саломе зурабишвили, тбилиси, россия