https://ria.ru/20241123/gruziya-1985364517.html
Грузинские оппозиционеры возобновили акцию протеста в Тбилиси
Грузинские оппозиционеры возобновили акцию протеста в Тбилиси - РИА Новости, 23.11.2024
Грузинские оппозиционеры возобновили акцию протеста в Тбилиси
В Тбилиси оппозиционеры, не признающие результаты прошедших в октябре парламентских выборов, возобновили протесты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T17:23
2024-11-23T17:23
2024-11-23T22:59
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — РИА Новости. В Тбилиси оппозиционеры, не признающие результаты прошедших в октябре парламентских выборов, возобновили протесты, передает корреспондент РИА Новости.Манифестанты перекрыли площадь Героев в центре грузинской столицы и объявили, что акция продлится до 22:00 (21:00 мск). Автомобильное движение в этом районе ограничено.Кроме того, лидеры оппозиционных партий пообещали в течение дня представить детальный план митинга, который пройдет в воскресенье, за день до первого заседания новоизбранного парламента. Выборы в парламент ГрузииВыборы в Грузии состоялись 26 октября. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, победила с 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами. Это означает, что политсила сможет сформировать правительство. В январе следующего года депутаты нового парламента вместе с другими делегатами изберут президента республики.Оппозиционные партии сразу заявили, что не признают итогов голосования, отказались от полученных депутатских мандатов и призвали сторонников выходить на протесты.Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированным и также призвала к митингам. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже почти месяц.Прокуратура республики начала расследование из-за утверждений о фальсификации результатов голосования, но большинство оппозиционеров не сотрудничает с ведомством, а Зурабишвили, от которой ждали предъявления доказательств, не явилась на допрос.
https://ria.ru/20241121/mid-1984960035.html
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, саломе зурабишвили, тбилиси, россия
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Саломе Зурабишвили, Тбилиси, Россия
Грузинские оппозиционеры возобновили акцию протеста в Тбилиси
В Тбилиси оппозиция возобновила протесты из-за итогов выборов в парламент
ТБИЛИСИ, 23 ноя — РИА Новости. В Тбилиси оппозиционеры, не признающие результаты прошедших в октябре парламентских выборов, возобновили протесты, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты перекрыли площадь Героев в центре грузинской столицы и объявили, что акция продлится до 22:00 (21:00 мск). Автомобильное движение в этом районе ограничено.
Кроме того, лидеры оппозиционных партий пообещали в течение дня представить детальный план митинга, который пройдет в воскресенье, за день до первого заседания новоизбранного парламента.
Выборы в парламент Грузии
Выборы в Грузии
состоялись 26 октября. Согласно итоговому протоколу ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией
, победила с 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами. Это означает, что политсила сможет сформировать правительство. В январе следующего года депутаты нового парламента вместе с другими делегатами изберут президента республики.
Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента Саломе Зурабишвили, но если она откажется от этого, то законодательный орган соберется самостоятельно.
Оппозиционные партии сразу заявили, что не признают итогов голосования, отказались от полученных депутатских мандатов и призвали сторонников выходить на протесты.
Президент страны Саломе Зурабишвили
, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшие выборы тотально сфальсифицированным и также призвала к митингам. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже почти месяц.
Прокуратура республики начала расследование из-за утверждений о фальсификации результатов голосования, но большинство оппозиционеров не сотрудничает с ведомством, а Зурабишвили, от которой ждали предъявления доказательств, не явилась на допрос.