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В Германии перестали работать карты Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024
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20:58 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985388056.html
В Германии перестали работать карты Газпромбанка
В Германии перестали работать карты Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024
В Германии перестали работать карты Газпромбанка
Снять наличные с карт UnionPay, выданных Газпромбанком (ГПБ), в Германии больше нельзя, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T20:58
2024-11-23T20:58
экономика
технологии
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германия
россия
газпромбанк
санкции в отношении россии
в мире
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БЕРЛИН, 23 ноя - РИА Новости. Снять наличные с карт UnionPay, выданных Газпромбанком (ГПБ), в Германии больше нельзя, убедился корреспондент РИА Новости. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Опрошенным корреспондентом РИА Новости владельцам карты UnionPay от ГПБ в Германии в пятницу удалось снять сумму в рамках дневного лимита, но уже в субботу банкоматы перестали выдавать средства вовсе. В Германии услуги ГПБ пользовались популярностью для пересылки средств в рублях и последующей конвертации в евро. В качестве платежной системы UnionPay функционировала лишь в крупных торговых центрах и магазинах люксового сегмента. Сами карты принимались только в небольшом количестве банков, а в прошлом году данный список сократился до банкоматов одной банковской сети. Газпромбанк в четверг сообщил, что включение его в санкционный список минфина США не влияет на работу банка на территории РФ, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать в России. Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием. Ранее санкции против Газпромбанка вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.
https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985372518.html
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экономика, технологии, сша, германия, россия, газпромбанк, санкции в отношении россии, в мире, unionpay
Экономика, Технологии, США, Германия, Россия, Газпромбанк, Санкции в отношении России, В мире, UnionPay
В Германии перестали работать карты Газпромбанка

В Германии больше нельзя снять наличные с карт UnionPay, выданных Газпромбанком

© Flickr / Richard Bao Логотип китайской платежной системы UnionPay
Логотип китайской платежной системы UnionPay - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Flickr / Richard Bao
Логотип китайской платежной системы UnionPay. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 ноя - РИА Новости. Снять наличные с карт UnionPay, выданных Газпромбанком (ГПБ), в Германии больше нельзя, убедился корреспондент РИА Новости.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
Девушка держит в руках банковские карты - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Венгерский банк ОТР перестал принимать карты Газпромбанка
Вчера, 18:19
Опрошенным корреспондентом РИА Новости владельцам карты UnionPay от ГПБ в Германии в пятницу удалось снять сумму в рамках дневного лимита, но уже в субботу банкоматы перестали выдавать средства вовсе.
В Германии услуги ГПБ пользовались популярностью для пересылки средств в рублях и последующей конвертации в евро. В качестве платежной системы UnionPay функционировала лишь в крупных торговых центрах и магазинах люксового сегмента.
Сами карты принимались только в небольшом количестве банков, а в прошлом году данный список сократился до банкоматов одной банковской сети.
Газпромбанк в четверг сообщил, что включение его в санкционный список минфина США не влияет на работу банка на территории РФ, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать в России.
Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием. Ранее санкции против Газпромбанка вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Банкоматы уругвайских банков стали задерживать карты Газпромбанка
Вчера, 18:27
 
ЭкономикаТехнологииСШАГерманияРоссияГазпромбанкСанкции в отношении РоссииВ миреUnionPay
 
 
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