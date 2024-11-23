https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985388056.html

В Германии перестали работать карты Газпромбанка

В Германии перестали работать карты Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024

В Германии перестали работать карты Газпромбанка

Снять наличные с карт UnionPay, выданных Газпромбанком (ГПБ), в Германии больше нельзя, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T20:58

2024-11-23T20:58

2024-11-23T20:58

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БЕРЛИН, 23 ноя - РИА Новости. Снять наличные с карт UnionPay, выданных Газпромбанком (ГПБ), в Германии больше нельзя, убедился корреспондент РИА Новости. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Опрошенным корреспондентом РИА Новости владельцам карты UnionPay от ГПБ в Германии в пятницу удалось снять сумму в рамках дневного лимита, но уже в субботу банкоматы перестали выдавать средства вовсе. В Германии услуги ГПБ пользовались популярностью для пересылки средств в рублях и последующей конвертации в евро. В качестве платежной системы UnionPay функционировала лишь в крупных торговых центрах и магазинах люксового сегмента. Сами карты принимались только в небольшом количестве банков, а в прошлом году данный список сократился до банкоматов одной банковской сети. Газпромбанк в четверг сообщил, что включение его в санкционный список минфина США не влияет на работу банка на территории РФ, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать в России. Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием. Ранее санкции против Газпромбанка вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985372518.html

https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985374262.html

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экономика, технологии, сша, германия, россия, газпромбанк, санкции в отношении россии, в мире, unionpay