https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985387901.html

В Греции россиянка обратилась в посольство из-за проблем с картой UnionPay

В Греции россиянка обратилась в посольство из-за проблем с картой UnionPay - РИА Новости, 23.11.2024

В Греции россиянка обратилась в посольство из-за проблем с картой UnionPay

В связи с отключение карт Газпромбанка от платежной системы Union Pay в посольство России в Греции обратилась гражданка РФ, находящаяся в Афинах, сообщили РИА... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T20:55

2024-11-23T20:55

2024-11-23T20:55

технологии

россия

сша

греция

газпромбанк

санкции в отношении россии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985384529_1135:186:3072:1276_1920x0_80_0_0_b9e2b68ecea39ebd420bd83e9e367a79.jpg

АФИНЫ, 23 ноя - РИА Новости. В связи с отключение карт Газпромбанка от платежной системы Union Pay в посольство России в Греции обратилась гражданка РФ, находящаяся в Афинах, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. "Обратилась гражданка России, которая проинформировала, что вот уже два дня не может снять наличные деньги с карты Газпромбанка", - сообщили в посольстве. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.

https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985325235.html

россия

сша

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, сша, греция, газпромбанк, санкции в отношении россии, в мире