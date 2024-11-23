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В Греции россиянка обратилась в посольство из-за проблем с картой UnionPay - РИА Новости, 23.11.2024
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20:55 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985387901.html
В Греции россиянка обратилась в посольство из-за проблем с картой UnionPay
В Греции россиянка обратилась в посольство из-за проблем с картой UnionPay - РИА Новости, 23.11.2024
В Греции россиянка обратилась в посольство из-за проблем с картой UnionPay
В связи с отключение карт Газпромбанка от платежной системы Union Pay в посольство России в Греции обратилась гражданка РФ, находящаяся в Афинах, сообщили РИА... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T20:55
2024-11-23T20:55
технологии
россия
сша
греция
газпромбанк
санкции в отношении россии
в мире
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АФИНЫ, 23 ноя - РИА Новости. В связи с отключение карт Газпромбанка от платежной системы Union Pay в посольство России в Греции обратилась гражданка РФ, находящаяся в Афинах, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. "Обратилась гражданка России, которая проинформировала, что вот уже два дня не может снять наличные деньги с карты Газпромбанка", - сообщили в посольстве. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.
https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985325235.html
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технологии, россия, сша, греция, газпромбанк, санкции в отношении россии, в мире
Технологии, Россия, США, Греция, Газпромбанк, Санкции в отношении России, В мире
В Греции россиянка обратилась в посольство из-за проблем с картой UnionPay

В Греции россиянка обратилась в посольство из-за проблем с картой Газпромбанка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБанковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АФИНЫ, 23 ноя - РИА Новости. В связи с отключение карт Газпромбанка от платежной системы Union Pay в посольство России в Греции обратилась гражданка РФ, находящаяся в Афинах, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Обратилась гражданка России, которая проинформировала, что вот уже два дня не может снять наличные деньги с карты Газпромбанка", - сообщили в посольстве.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом.
В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.
Вывеска отделения Газпромбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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ТехнологииРоссияСШАГрецияГазпромбанкСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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