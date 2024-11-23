Рейтинг@Mail.ru
В Египте возникли сложности с работой карт Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985377279.html
В Египте возникли сложности с работой карт Газпромбанка
В Египте возникли сложности с работой карт Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024
В Египте возникли сложности с работой карт Газпромбанка
Сложности с работой выпущенных Газпромбанком карт платежной системы UnionPay наблюдаются в Египте, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T19:05
2024-11-23T19:05
технологии
сша
газпромбанк
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939154556_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a97a0f5da240cce64896bd2fa67624fe.jpg
КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Сложности с работой выпущенных Газпромбанком карт платежной системы UnionPay наблюдаются в Египте, выяснил корреспондент РИА Новости. Несколько проживающих или находящихся в Египте россиян отметили, что у них больше не получается снять наличные с карт Газпромбанка в банкоматах. При этом один из владельцев этой карты сообщил, что ему все еще удается совершать оплату по ней. Ранее в некоторых египетских банкоматах можно было снимать наличные с карт Газпромбанка системы UnionPay. Что касается возможности оплаты в магазинах и кафе, то она, по данным РИА Новости, срабатывает далеко не везде. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом.
https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985374262.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939154556_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7fd94864a5f2a2d1b7d3c9f7fc95a60c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, газпромбанк, в мире
Технологии, США, Газпромбанк, В мире
В Египте возникли сложности с работой карт Газпромбанка

В Египте возникли проблемы с работой карт Газпромбанка системы UnionPay

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка держит в руках банковские карты
Девушка держит в руках банковские карты - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Девушка держит в руках банковские карты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Сложности с работой выпущенных Газпромбанком карт платежной системы UnionPay наблюдаются в Египте, выяснил корреспондент РИА Новости.
Несколько проживающих или находящихся в Египте россиян отметили, что у них больше не получается снять наличные с карт Газпромбанка в банкоматах. При этом один из владельцев этой карты сообщил, что ему все еще удается совершать оплату по ней.
Ранее в некоторых египетских банкоматах можно было снимать наличные с карт Газпромбанка системы UnionPay. Что касается возможности оплаты в магазинах и кафе, то она, по данным РИА Новости, срабатывает далеко не везде.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Банкоматы уругвайских банков стали задерживать карты Газпромбанка
Вчера, 18:27
 
ТехнологииСШАГазпромбанкВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала