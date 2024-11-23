https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985377279.html
В Египте возникли сложности с работой карт Газпромбанка
В Египте возникли сложности с работой карт Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024
В Египте возникли сложности с работой карт Газпромбанка
Сложности с работой выпущенных Газпромбанком карт платежной системы UnionPay наблюдаются в Египте, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T19:05
2024-11-23T19:05
2024-11-23T19:05
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КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Сложности с работой выпущенных Газпромбанком карт платежной системы UnionPay наблюдаются в Египте, выяснил корреспондент РИА Новости. Несколько проживающих или находящихся в Египте россиян отметили, что у них больше не получается снять наличные с карт Газпромбанка в банкоматах. При этом один из владельцев этой карты сообщил, что ему все еще удается совершать оплату по ней. Ранее в некоторых египетских банкоматах можно было снимать наличные с карт Газпромбанка системы UnionPay. Что касается возможности оплаты в магазинах и кафе, то она, по данным РИА Новости, срабатывает далеко не везде. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом.
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технологии, сша, газпромбанк, в мире
Технологии, США, Газпромбанк, В мире
В Египте возникли сложности с работой карт Газпромбанка
В Египте возникли проблемы с работой карт Газпромбанка системы UnionPay
КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Сложности с работой выпущенных Газпромбанком карт платежной системы UnionPay наблюдаются в Египте, выяснил корреспондент РИА Новости.
Несколько проживающих или находящихся в Египте россиян отметили, что у них больше не получается снять наличные с карт Газпромбанка в банкоматах. При этом один из владельцев этой карты сообщил, что ему все еще удается совершать оплату по ней.
Ранее в некоторых египетских банкоматах можно было снимать наличные с карт Газпромбанка системы UnionPay. Что касается возможности оплаты в магазинах и кафе, то она, по данным РИА Новости, срабатывает далеко не везде.
США
в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом.