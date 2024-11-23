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Банкоматы уругвайских банков стали задерживать карты Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024
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18:27 23.11.2024 (обновлено: 20:22 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985374262.html
Банкоматы уругвайских банков стали задерживать карты Газпромбанка
Банкоматы уругвайских банков стали задерживать карты Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024
Банкоматы уругвайских банков стали задерживать карты Газпромбанка
Банкоматы уругвайских банков задерживают карты системы UnionPay Газпромбанка, рассказали РИА Новости держатели этих карт. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T18:27
2024-11-23T20:22
экономика
технологии
газпромбанк
министерство финансов сша
unionpay
в мире
санкции в отношении россии
уругвай
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 Ноя - РИА Новости. Банкоматы уругвайских банков задерживают карты системы UnionPay Газпромбанка, рассказали РИА Новости держатели этих карт. "Ещё в четверг вечером снятие денег с карт проходило без проблем, однако в пятницу утром при попытке снятия наличных банкомат проглотил карту, на экране высветилась надпись: "Карта задержана банкоматом, обратитесь в банк-эмитент", - сказал один из собеседников агентства. Второй клиент "Газпромбанка" также подтвердил эту информацию. В четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых значатся Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит".
https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985372518.html
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экономика, технологии, газпромбанк, министерство финансов сша, unionpay, в мире, санкции в отношении россии, уругвай
Экономика, Технологии, Газпромбанк, Министерство финансов США, UnionPay, В мире, Санкции в отношении России, Уругвай
Банкоматы уругвайских банков стали задерживать карты Газпромбанка

Банкоматы уругвайских банков задерживают карты системы UnionPay Газпромбанка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБанковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Банковская карта. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 Ноя - РИА Новости. Банкоматы уругвайских банков задерживают карты системы UnionPay Газпромбанка, рассказали РИА Новости держатели этих карт.
"Ещё в четверг вечером снятие денег с карт проходило без проблем, однако в пятницу утром при попытке снятия наличных банкомат проглотил карту, на экране высветилась надпись: "Карта задержана банкоматом, обратитесь в банк-эмитент", - сказал один из собеседников агентства.
Второй клиент "Газпромбанка" также подтвердил эту информацию.
В четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых значатся Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит".
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ЭкономикаТехнологииГазпромбанкМинистерство финансов СШАUnionPayВ миреСанкции в отношении РоссииУругвай
 
 
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