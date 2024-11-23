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В Индонезии перестали работать карты Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024
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18:25 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985374012.html
В Индонезии перестали работать карты Газпромбанка
В Индонезии перестали работать карты Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024
В Индонезии перестали работать карты Газпромбанка
Карты Газпромбанка системы UnionPay не работают в Индонезии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T18:25
2024-11-23T18:25
технологии
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ДЖАКАРТА, 23 ноя - РИА Новости. Карты Газпромбанка системы UnionPay не работают в Индонезии, передает корреспондент РИА Новости. Клиенты Газпромбанка в сообществах в Telegram пишут, что частичные проблемы с оплатой картами и снятием наличных начались еще вчера, а на сегодняшний день услуги стали полностью недоступны. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил о проблемах с картами UnionPay за рубежом, следует из рассылки банка клиентам. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием. Ранее санкции против Газпромбанка вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. Газпромбанк в четверг сообщил, что включение его в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на всей территории России.
https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985325235.html
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технологии, сша, австралия, канада, газпромбанк, в мире
Технологии, США, Австралия, Канада, Газпромбанк, В мире
В Индонезии перестали работать карты Газпромбанка

В Индонезии перестали работать карты Газпромбанка системы UnionPay

© Фото : пресс-служба ГазпромбанкаГазпромбанк
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 23 ноя - РИА Новости. Карты Газпромбанка системы UnionPay не работают в Индонезии, передает корреспондент РИА Новости.
Клиенты Газпромбанка в сообществах в Telegram пишут, что частичные проблемы с оплатой картами и снятием наличных начались еще вчера, а на сегодняшний день услуги стали полностью недоступны.
Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил о проблемах с картами UnionPay за рубежом, следует из рассылки банка клиентам.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием. Ранее санкции против Газпромбанка вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.
Газпромбанк в четверг сообщил, что включение его в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на всей территории России.
Вывеска отделения Газпромбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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ТехнологииСШААвстралияКанадаГазпромбанкВ мире
 
 
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