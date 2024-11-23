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Карты UnionPay Газпромбанка перестали работать в Аргентине - РИА Новости, 23.11.2024
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18:10 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985370838.html
Карты UnionPay Газпромбанка перестали работать в Аргентине
Карты UnionPay Газпромбанка перестали работать в Аргентине - РИА Новости, 23.11.2024
Карты UnionPay Газпромбанка перестали работать в Аргентине
Карты Газпромбанка платежной системы UnionPay перестали работать в Аргентине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T18:10
2024-11-23T18:10
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министерство финансов сша
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноя - РИА Новости. Карты Газпромбанка платежной системы UnionPay перестали работать в Аргентине, передает корреспондент РИА Новости. Рано утром в пятницу еще возможно было снять средства, однако уже в середине дня услуга оказалась недоступной. Карты платежной системы UnionPay во многих странах Латинской Америки использовались их держателями в основном для снятия наличных. Даже эта услуга была доступна лишь в ряде банков. Китайская система не популярна в этом регионе и почти не используется для осуществления онлайн-платежей. Карты принимали лишь отдельные отели в туристических зонах, например на севере Чили. В четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых значатся Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит".
https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985369829.html
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РИА Новости
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96
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экономика, технологии, латинская америка, министерство финансов сша, газпромбанк, аргентина, общество, в мире, unionpay, санкции в отношении россии
Экономика, Технологии, Латинская Америка, Министерство финансов США, Газпромбанк, Аргентина, Общество, В мире, UnionPay, Санкции в отношении России
Карты UnionPay Газпромбанка перестали работать в Аргентине

Карты Газпромбанка платежной системы UnionPay перестали работать в Аргентине

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛоготип Газпромбанка
Логотип Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноя - РИА Новости. Карты Газпромбанка платежной системы UnionPay перестали работать в Аргентине, передает корреспондент РИА Новости.
Рано утром в пятницу еще возможно было снять средства, однако уже в середине дня услуга оказалась недоступной.
Карты платежной системы UnionPay во многих странах Латинской Америки использовались их держателями в основном для снятия наличных. Даже эта услуга была доступна лишь в ряде банков. Китайская система не популярна в этом регионе и почти не используется для осуществления онлайн-платежей. Карты принимали лишь отдельные отели в туристических зонах, например на севере Чили.
В четверг минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых значатся Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит".
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Газпромбанк предупредил клиентов за границей о трудностях в работе карт
Вчера, 18:04
 
ЭкономикаТехнологииЛатинская АмерикаМинистерство финансов СШАГазпромбанкАргентинаОбществоВ миреUnionPayСанкции в отношении России
 
 
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