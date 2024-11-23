https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985369829.html

Газпромбанк предупредил клиентов за границей о трудностях в работе карт

Газпромбанк предупредил клиентов за границей о трудностях в работе карт - РИА Новости, 23.11.2024

Газпромбанк предупредил клиентов за границей о трудностях в работе карт

Клиенты Газпромбанка получили в субботу уведомления о проблемах в работе карт банка системы UnionPay за границей. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T18:04

2024-11-23T18:04

2024-11-23T20:31

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СТАМБУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Клиенты Газпромбанка получили в субботу уведомления о проблемах в работе карт банка системы UnionPay за границей. "С 21 ноября наблюдаются трудности в работе карт UnionPay за рубежом. Если вы находитесь за границей, рекомендуем использовать наличные денежные средства", - говорится в полученном корреспондентом РИА Новости в Турции сообщении от банка. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Через Газпромбанк организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях.

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экономика, технологии, россия, газпромбанк, в мире, общество