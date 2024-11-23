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Газпромбанк предупредил клиентов за границей о трудностях в работе карт - РИА Новости, 23.11.2024
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18:04 23.11.2024 (обновлено: 20:31 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985369829.html
Газпромбанк предупредил клиентов за границей о трудностях в работе карт
Газпромбанк предупредил клиентов за границей о трудностях в работе карт - РИА Новости, 23.11.2024
Газпромбанк предупредил клиентов за границей о трудностях в работе карт
Клиенты Газпромбанка получили в субботу уведомления о проблемах в работе карт банка системы UnionPay за границей. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T18:04
2024-11-23T20:31
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СТАМБУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Клиенты Газпромбанка получили в субботу уведомления о проблемах в работе карт банка системы UnionPay за границей. "С 21 ноября наблюдаются трудности в работе карт UnionPay за рубежом. Если вы находитесь за границей, рекомендуем использовать наличные денежные средства", - говорится в полученном корреспондентом РИА Новости в Турции сообщении от банка. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Через Газпромбанк организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях.
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экономика, технологии, россия, газпромбанк, в мире, общество
Экономика, Технологии, Россия, Газпромбанк, В мире, Общество
Газпромбанк предупредил клиентов за границей о трудностях в работе карт

Клиенты Газпромбанка получили уведомления о проблемах с UnionPay за границей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБанковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Банковская карта. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Клиенты Газпромбанка получили в субботу уведомления о проблемах в работе карт банка системы UnionPay за границей.
"С 21 ноября наблюдаются трудности в работе карт UnionPay за рубежом. Если вы находитесь за границей, рекомендуем использовать наличные денежные средства", - говорится в полученном корреспондентом РИА Новости в Турции сообщении от банка.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Через Газпромбанк организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях.
Вывеска отделения Газпромбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
В Еврокомиссии прокомментировали санкции США против Газпромбанка
Вчера, 16:30
 
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