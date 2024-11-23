Рейтинг@Mail.ru
В Турции пропала возможность снимать наличные с карт Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 23.11.2024 (обновлено: 17:59 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985367394.html
В Турции пропала возможность снимать наличные с карт Газпромбанка
В Турции пропала возможность снимать наличные с карт Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024
В Турции пропала возможность снимать наличные с карт Газпромбанка
Ряд услуг в столице Турции - Анкаре можно оплачивать банковской картой Газпромбанка UnionPay, но снимать наличные с банкоматов уже невозможно, убедился... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T17:50
2024-11-23T17:59
технологии
сша
россия
анкара (провинция)
газпромбанк
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595645901_0:13:1280:733_1920x0_80_0_0_37fb015c67e09b91c185394628d6185e.jpg
АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Ряд услуг в столице Турции - Анкаре можно оплачивать банковской картой Газпромбанка UnionPay, но снимать наличные с банкоматов уже невозможно, убедился корреспондент РИА Новости. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Через Газпромбанк организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях. В частности, в пятницу вечером и субботу утром корреспондент РИА Новости без каких-либо сложностей смог оплатить картой Газпромбанка услуги в кафе и детском магазине в одном из торговых центров Анкары. Но при попытке снять наличные в банкоматах, причем как государственных, так и частных банков, выдаётся ошибка и предлагается обратиться в российскую финансовую организацию. Ранее корреспондент РИА Новости мог снимать турецкие лиры почти со всех банкоматов столицы, которые обслуживали карты UninonPay. Турецкие банки не обслуживают карты с российской платежной системой "Мир" с осени 2023 года.
https://ria.ru/20240403/armeniya-1937589009.html
сша
россия
анкара (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595645901_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_d4051e15cd7a2db3b717781464cb10fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, россия, анкара (провинция), газпромбанк, в мире, турция
Технологии, США, Россия, Анкара (провинция), Газпромбанк, В мире, Турция
В Турции пропала возможность снимать наличные с карт Газпромбанка

В Турции картой Газпромбанка можно оплатить услуги, но нельзя снять наличные

© Фото : пресс-служба ГазпромбанкаВ офисе "Газпромбанка"
В офисе Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
В офисе "Газпромбанка". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Ряд услуг в столице Турции - Анкаре можно оплачивать банковской картой Газпромбанка UnionPay, но снимать наличные с банкоматов уже невозможно, убедился корреспондент РИА Новости.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Через Газпромбанк организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях.
В частности, в пятницу вечером и субботу утром корреспондент РИА Новости без каких-либо сложностей смог оплатить картой Газпромбанка услуги в кафе и детском магазине в одном из торговых центров Анкары.
Но при попытке снять наличные в банкоматах, причем как государственных, так и частных банков, выдаётся ошибка и предлагается обратиться в российскую финансовую организацию.
Ранее корреспондент РИА Новости мог снимать турецкие лиры почти со всех банкоматов столицы, которые обслуживали карты UninonPay.
Турецкие банки не обслуживают карты с российской платежной системой "Мир" с осени 2023 года.
Ереван - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Армения поддалась влиянию Запада в ситуации с картами "Мир", заявили в МИД
3 апреля, 14:25
 
ТехнологииСШАРоссияАнкара (провинция)ГазпромбанкВ миреТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала