https://ria.ru/20241123/gazprombank-1985367394.html

В Турции пропала возможность снимать наличные с карт Газпромбанка

В Турции пропала возможность снимать наличные с карт Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024

В Турции пропала возможность снимать наличные с карт Газпромбанка

Ряд услуг в столице Турции - Анкаре можно оплачивать банковской картой Газпромбанка UnionPay, но снимать наличные с банкоматов уже невозможно, убедился... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T17:50

2024-11-23T17:50

2024-11-23T17:59

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АНКАРА, 23 ноя - РИА Новости. Ряд услуг в столице Турции - Анкаре можно оплачивать банковской картой Газпромбанка UnionPay, но снимать наличные с банкоматов уже невозможно, убедился корреспондент РИА Новости. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Через Газпромбанк организована схема оплаты поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях. В частности, в пятницу вечером и субботу утром корреспондент РИА Новости без каких-либо сложностей смог оплатить картой Газпромбанка услуги в кафе и детском магазине в одном из торговых центров Анкары. Но при попытке снять наличные в банкоматах, причем как государственных, так и частных банков, выдаётся ошибка и предлагается обратиться в российскую финансовую организацию. Ранее корреспондент РИА Новости мог снимать турецкие лиры почти со всех банкоматов столицы, которые обслуживали карты UninonPay. Турецкие банки не обслуживают карты с российской платежной системой "Мир" с осени 2023 года.

https://ria.ru/20240403/armeniya-1937589009.html

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технологии, сша, россия, анкара (провинция), газпромбанк, в мире, турция