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Во Франции начали расследование из-за взлома Telegram-аккаунтов депутатов - РИА Новости, 23.11.2024
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14:32 23.11.2024
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Во Франции начали расследование из-за взлома Telegram-аккаунтов депутатов
Во Франции начали расследование из-за взлома Telegram-аккаунтов депутатов - РИА Новости, 23.11.2024
Во Франции начали расследование из-за взлома Telegram-аккаунтов депутатов
Отдел по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры начал расследование в связи с вероятным взломом Telegram-аккаунтов депутатов Национального собрания... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T14:32
2024-11-23T14:32
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ПАРИЖ, 23 ноя - РИА Новости. Отдел по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры начал расследование в связи с вероятным взломом Telegram-аккаунтов депутатов Национального собрания Франции (нижней палаты парламента), сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру. "Отдел по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры начал расследование после того, как аккаунты в Telegram членов парламента были предположительно взломаны", - пишет СМИ. В прокуратуре также подтвердили, что дело было передано в Управление по борьбе c киберпреступностью Франции (OFAC). Ранее издание Politico сообщило, что Telegram-аккаунты ряда французских депутатов подверглись взлому. По данным СМИ, законодатели, вероятно, кликнули на вредоносные ссылки и ввели свой номер телефона, в результате чего их аккаунт в мессенджере мог быть использован для отправки вредоносных сообщений. В среду служба информационной безопасности Нацсобрания разослала депутатам письмо с просьбой проявлять бдительность. Парламентариям также рекомендовали подключить двухфакторную аутентификацию и сменить пароль.
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в мире, технологии, франция, telegram
В мире, Технологии, Франция, Telegram
Во Франции начали расследование из-за взлома Telegram-аккаунтов депутатов

AFP: парижская прокуратура расследует взлом Telegram-аккаунтов депутатов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 ноя - РИА Новости. Отдел по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры начал расследование в связи с вероятным взломом Telegram-аккаунтов депутатов Национального собрания Франции (нижней палаты парламента), сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру.
"Отдел по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры начал расследование после того, как аккаунты в Telegram членов парламента были предположительно взломаны", - пишет СМИ.
В прокуратуре также подтвердили, что дело было передано в Управление по борьбе c киберпреступностью Франции (OFAC).
Ранее издание Politico сообщило, что Telegram-аккаунты ряда французских депутатов подверглись взлому. По данным СМИ, законодатели, вероятно, кликнули на вредоносные ссылки и ввели свой номер телефона, в результате чего их аккаунт в мессенджере мог быть использован для отправки вредоносных сообщений. В среду служба информационной безопасности Нацсобрания разослала депутатам письмо с просьбой проявлять бдительность. Парламентариям также рекомендовали подключить двухфакторную аутентификацию и сменить пароль.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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