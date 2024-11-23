Все оценки в телефоне: как завести электронный дневник и пользоваться им
© iStock.com / MotortionЭлектронный дневник
© iStock.com / Motortion
Электронный дневник
Читать ria.ru в
Оглавление
- Что такое электронный дневник
- Зачем нужен
- Регистрация
- Получение доступа
- Вход в личный кабинет
- По логину и паролю
- Через Госуслуги
- Через региональные площадки
- Восстановление пароля
- Обзор интерфейса дневника
- Настройка дневника
- Как пользоваться электронным дневником
- Ученикам
- Для преподавателей
- Родителям
- Установка дневника на мобильный телефон
- Установка дневника на компьютер
- Советы экспертов
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Электронный дневник помогает отслеживать онлайн успеваемость школьника и организовывать процесс обучения. Такой формат активно применяется во многих школах в различных городах и областях. О том, зачем нужны виртуальные сервисы в образовании, как зарегистрироваться в дневнике через сайт “Госуслуги” и выполнить вход в личный кабинет ученику и родителю, — в материале РИА Новости.
Что такое электронный дневник
Электронный дневник постепенно приходит на смену традиционному бумажному. Система школьного образования становится более мобильной и доступной благодаря виртуальной системе, выполняющей роль классного журнала. Электронный дневник - это тот же дневник, но в цифровом формате, где можно посмотреть успеваемость школьника, проставить оценки, обозначить тему урока и выдать домашнее задание. Только в этом случае все данные сохранены в информационной системе, доступ к которой защищен.
Ученица во время занятий
Зачем нужен
Электронный дневник обеспечивает учителей, учеников и их родителей актуальной информацией о процессе обучения.
"Уже несколько лет в самых разных сферах наблюдается тренд на цифровизацию и автоматизацию процессов. Сфера образования - не исключение. Электронный дневник - это отличная возможность освободить преподавателя от бумажной рутины и предоставить доступ к информации в любой момент времени", - отмечает преподаватель Юлия Минуллина.
Кроме того, благодаря электронному формату все стороны экономят время в ведении дневника.
Регистрация
Несмотря на то, что система электронного контроля подразумевает использование сразу всеми участниками (учитель-ребенок-родитель), самостоятельно регистрацию может пройти в ней только работник школы, например, учитель или директор.
В большинстве случаев родители и дети имеют возможность получить доступ к сервисам федерального формата через портал госуслуг по логину и паролю, выданным учителем.
В зависимости от вида системы для регистрации сотруднику школы нужно будет указать: ФИО, населенный пункт или название школы, e-mail, пароль и др.
© iStock.com / HarbucksСемья проверяет домашнее задание
© iStock.com / Harbucks
Семья проверяет домашнее задание
Получение доступа
Родителям и детям для доступа достаточно иметь индивидуальный логин и пароль, которые выданы учителем. Но для многих систем может также понадобиться личный кабинет на сайте “Госуслуги”. Это условие только для тех, кто уже достиг 14-летнего возраста. Для детей помладше получение доступа более упрощенное.
Для создания профиля на “Госуслугах” нужно указать данные ученика: паспорт, СНИЛС и др., после чего дождаться подтверждения личности.
Новый сервис "Здоровье Онлайн" запустили в Подмосковье
19 марта, 13:40
Вход в личный кабинет
Для того, чтобы зайти в электронный дневник, можно использовать вход по логину и паролю или через “Госуслуги”.
По логину и паролю
Стандартный вариант - перейти на сайт и ввести данные, которые были ранее выданы ученику в школе.
Через Госуслуги
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Чтобы попасть в электронный дневник через сайт “Госуслуги”, в первую очередь, необходимо уточнить у преподавателя - привязана ли система к порталу. Если да, то можно заходить, предварительно авторизовавшись. Найти каталог услуг, раздел “Образование”, перейти по ссылке “Информация о текущей успеваемости” и выбрать “Предоставление информации о текущей успеваемости, ведение электронного дневника и журнала успеваемости”, ввести логин и пароль, выданные в школе.
Через региональные площадки
Москвичи должны зарегистрироваться на сайте mos.ru, передать данные аккаунта классному руководителю, который прикрепит профиль к классу. После этого можно пользоваться электронным дневником на school.mos.ru.
Для жителей Московской области доступна система “Школьный портал”. Для того, чтобы приступить к ее использованию, необходимо:
- создать подтвержденную учетную запись на портале государственных и муниципальных услуг Московской области;
- войти в школьный портал через ЕСИА.
В Санкт-Петербурге школьникам доступен сайт “Петербургское образование”. Для того, чтобы получить доступ к электронному дневнику, необходимо указать свой электронный адрес, на который через некоторое время придет ссылка для подтверждения, по ней нужно перейти и заполнить заявление (предоставляется в администрацию школы). От сайта “Петербургское образование” придет электронное письмо с данными доступа к платформе.
Восстановление пароля
Если пароль и логин были утеряны или забыты, можно попробовать восстановить данные, например, с помощью телефона, на который придет смс с нужной информацией. Либо обратиться в администрацию школы
Обзор интерфейса дневника
Электронный дневник чем-то напоминает профиль в социальной сети. Там можно добавить информацию об ученике - например, грамоты или сертификаты.
На основной странице обычно отображаются предметы, информация о домашних заданиях, время их выполнения, оценки и комментарии учителя. В меню можно посмотреть расписание или другие данные на прошлые или будущие периоды, выбрав нужную дату. Родитель или ученик могут также увидеть информацию о динамике успеваемости по неделям и в графиках.
Настройка дневника
Электронный дневник чем-то напоминает профиль в социальной сети. Там можно добавить информацию об ученике — например, грамоты или сертификаты. Но полноценной настройкой системы занимается только администрация учреждения, так как в первую очередь удобство сервиса важно для преподавателей, которые будут вести учет.
Московских родителей будут извещать о посещении детьми школ
24 сентября 2023, 09:54
Как пользоваться электронным дневником
Виртуальный журнал — это универсальный способ ведения и контроля обучения, который открывает разные возможности как для преподавателей, так и для учеников и их родителей.
Ученикам
Школьникам теперь проще узнать или вспомнить домашнее задание, оценки и расписание. Если по каким-то причинам ученик пропустил занятие, ему не нужно узнавать информацию через одноклассников или преподавателя.
Для преподавателей
© iStock.com / skynesherУчительница работает за ноутбуком в школе
© iStock.com / skynesher
Учительница работает за ноутбуком в школе
«
"Среди возможностей для преподавателей в подобных сервисах можно отметить: единый ресурс для контроля успеваемости и посещаемости, проставление оценок в зависимости от типа работ, автоматическое формирование статистики, а также возможность хранения и обмена информацией", — поясняет Юлия Минуллина.
По словам эксперта, каждая из этих возможностей обладает своими преимуществами:
- Единый ресурс для контроля успеваемости и посещаемости, а также мониторинга расписания — раньше ученики и преподаватели были вынуждены толпиться у расписания, чтобы посмотреть кабинет или время занятия. Теперь это можно сделать в любое время и в любом месте.
- Проставление оценок в зависимости от типа работ, в том числе, ответы на занятиях, контрольные работы и др. Если система умеет учитывать "вес" такой оценки при подведении результатов четвертей, процесс становится проще и быстрее.
- Автоматическое формирование статистики и различных отчетов также облегчает работу и снижает административные трудозатраты.
- Возможность хранения материалов для занятий, обмена комментариями по заданиям, а также прохождения электронного тестирования, что особенно актуально в условиях пандемии.
Родителям
Что касается участия родителей, электронный дневник - это наилучший вариант для контроля успеваемости своего ребенка. Пока ученик в школе, папа с мамой могут проследить, какие оценки получает ребенок, появлялся ли он на занятиях и что ему задали. Нет необходимости постоянно спрашивать о результатах уроков и проверять бумажный дневник.
Установка дневника на мобильный телефон
Электронный ресурс - это возможность посмотреть дневник в любое время и в любом месте, имея при себе телефон или компьютер с доступом в интернет. Большинство сервисов поддерживают мобильную версию дневника, например, "Дневник.ру" или "ЭлЖур". Можно открыть журнал в приложении посмотреть оценки, комментарии преподавателей и расписание уроков в режиме онлайн.
Установка дневника на компьютер
В электронный дневник на стационарном компьютере или ноутбуке можно зайти с помощью браузера, открыв соответствующий сайт.
Советы экспертов
Эксперты советуют не забывать, что с помощью электронного дневника можно смотреть не только расписание уроков и узнавать домашнее задание. Эта платформа позволяет общаться с учениками, родителями и учителями, узнавать о различных мероприятиях, участвовать в конкурсах и олимпиадах, одним словом быть в курсе всей школьной жизни.