https://ria.ru/20241123/deklaratsiya-1985391799.html

Тирасполь направил Кишиневу новую декларацию о мирном урегулировании

Тирасполь направил Кишиневу новую декларацию о мирном урегулировании - РИА Новости, 23.11.2024

Тирасполь направил Кишиневу новую декларацию о мирном урегулировании

Тирасполь направил Кишиневу новый текст декларации о приверженности мирным методам урегулирования между Приднестровьем и Молдавией, заявил глава министерства... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T21:41

2024-11-23T21:41

2024-11-23T21:41

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ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Тирасполь направил Кишиневу новый текст декларации о приверженности мирным методам урегулирования между Приднестровьем и Молдавией, заявил глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. Приднестровская сторона 17 мая предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между ПМР и Молдавией. Глава Приднестровья Вадим Красносельский 2 июля на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом заявил, что Кишинев отвергает предложение подписать такой документ. "Приднестровье направило еще один вариант данного документа, который, мне кажется, при наличии политической воли абсолютно приемлем со стороны Кишинёва. Мы ждем реакцию молдавской стороны", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Глава МИД ПМР напомнил, что инициативу Тирасполя заключить декларации о приверженности мирным методам урегулирования между Приднестровьем и Молдавией поддержали все участники переговорного процесса, в том числе Российская Федерация. "Нам важно, чтобы, если всё-таки у нас состоится точка сближения в виде подписания этого документа, чтобы молдавская сторона не просто как бы озвучила эти обязательства взаимные, но и сделала всё для того, чтобы не допустить эскалации напряженности", - отметил Игнатьев. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20241119/pmr-1984650717.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, виталий игнатьев, вадим красносельский, обсе