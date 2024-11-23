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Климов сообщил азиатским партиям о предложении Путина по безопасности - РИА Новости, 23.11.2024
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10:00 23.11.2024
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Климов сообщил азиатским партиям о предложении Путина по безопасности
Климов сообщил азиатским партиям о предложении Путина по безопасности - РИА Новости, 23.11.2024
Климов сообщил азиатским партиям о предложении Путина по безопасности
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов рассказал своим коллегам из азиатских партий о предложении президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T10:00
2024-11-23T10:00
россия
пномпень
азия
андрей климов
владимир путин
совет федерации рф
единая россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
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ПНОМПЕНЬ, 23 ноя — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов рассказал своим коллегам из азиатских партий о предложении президента РФ Владимира Путина, касающимся евразийской системы безопасности. Генеральная ассамблея Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП) проходит в Пномпене с 21 по 24 ноября. Конференция является международным объединением политических партий стран Азии и Океании. В нынешней генассамблее принимают участие партии из 49 стран. В организацию также входят партии евразийских государств: России, Турции, Казахстана, Азербайджана. Россию представляет партия "Единая Россия". "Я проинформировал участников этой генеральной ассамблеи о предложении президента РФ по поводу евразийской единой системы безопасности и сотрудничества, включающей все страны, которые стремятся к этому, которые готовы к этому", - сказал Климов на пресс-конференции Сенатор подчеркнул, что мир - это единственная платформа для стабильного развития всех стран. В ноябре на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что нужно попытаться выстроить систему безопасности на Евразийском континенте. По его мнению, Европа может и должна быть неотъемлемой частью этой системы. Как указал российский лидер, нужно вернуться к системе взаимного доверия - это первый шаг к тому, чтобы создавать единую евразийскую систему безопасности.
https://ria.ru/20241107/putin-1982456651.html
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россия, пномпень, азия, андрей климов, владимир путин, совет федерации рф, единая россия, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Россия, Пномпень, Азия, Андрей Климов, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Единая Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
Климов сообщил азиатским партиям о предложении Путина по безопасности

Климов рассказал на ГА МКАПП о предложении Путина по евразийской безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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ПНОМПЕНЬ, 23 ноя — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов рассказал своим коллегам из азиатских партий о предложении президента РФ Владимира Путина, касающимся евразийской системы безопасности.
Генеральная ассамблея Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП) проходит в Пномпене с 21 по 24 ноября. Конференция является международным объединением политических партий стран Азии и Океании. В нынешней генассамблее принимают участие партии из 49 стран. В организацию также входят партии евразийских государств: России, Турции, Казахстана, Азербайджана. Россию представляет партия "Единая Россия".
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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"Я проинформировал участников этой генеральной ассамблеи о предложении президента РФ по поводу евразийской единой системы безопасности и сотрудничества, включающей все страны, которые стремятся к этому, которые готовы к этому", - сказал Климов на пресс-конференции
Сенатор подчеркнул, что мир - это единственная платформа для стабильного развития всех стран.
В ноябре на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что нужно попытаться выстроить систему безопасности на Евразийском континенте. По его мнению, Европа может и должна быть неотъемлемой частью этой системы. Как указал российский лидер, нужно вернуться к системе взаимного доверия - это первый шаг к тому, чтобы создавать единую евразийскую систему безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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РоссияПномпеньАзияАндрей КлимовВладимир ПутинСовет Федерации РФЕдиная РоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"В мире
 
 
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