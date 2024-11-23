https://ria.ru/20241123/bezopasnost-1985320439.html

Климов сообщил азиатским партиям о предложении Путина по безопасности

Климов сообщил азиатским партиям о предложении Путина по безопасности - РИА Новости, 23.11.2024

Климов сообщил азиатским партиям о предложении Путина по безопасности

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов рассказал своим коллегам из азиатских партий о предложении президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T10:00

2024-11-23T10:00

2024-11-23T10:00

россия

пномпень

азия

андрей климов

владимир путин

совет федерации рф

единая россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982598483_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_4fdabc2ba9caf3eb0e34659f355874b8.jpg

ПНОМПЕНЬ, 23 ноя — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов рассказал своим коллегам из азиатских партий о предложении президента РФ Владимира Путина, касающимся евразийской системы безопасности. Генеральная ассамблея Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП) проходит в Пномпене с 21 по 24 ноября. Конференция является международным объединением политических партий стран Азии и Океании. В нынешней генассамблее принимают участие партии из 49 стран. В организацию также входят партии евразийских государств: России, Турции, Казахстана, Азербайджана. Россию представляет партия "Единая Россия". "Я проинформировал участников этой генеральной ассамблеи о предложении президента РФ по поводу евразийской единой системы безопасности и сотрудничества, включающей все страны, которые стремятся к этому, которые готовы к этому", - сказал Климов на пресс-конференции Сенатор подчеркнул, что мир - это единственная платформа для стабильного развития всех стран. В ноябре на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что нужно попытаться выстроить систему безопасности на Евразийском континенте. По его мнению, Европа может и должна быть неотъемлемой частью этой системы. Как указал российский лидер, нужно вернуться к системе взаимного доверия - это первый шаг к тому, чтобы создавать единую евразийскую систему безопасности.

https://ria.ru/20241107/putin-1982456651.html

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

россия

пномпень

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, пномпень, азия, андрей климов, владимир путин, совет федерации рф, единая россия, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире