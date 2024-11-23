Климов сообщил азиатским партиям о предложении Путина по безопасности
Климов рассказал на ГА МКАПП о предложении Путина по евразийской безопасности
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
ПНОМПЕНЬ, 23 ноя — РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов рассказал своим коллегам из азиатских партий о предложении президента РФ Владимира Путина, касающимся евразийской системы безопасности.
Генеральная ассамблея Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП) проходит в Пномпене с 21 по 24 ноября. Конференция является международным объединением политических партий стран Азии и Океании. В нынешней генассамблее принимают участие партии из 49 стран. В организацию также входят партии евразийских государств: России, Турции, Казахстана, Азербайджана. Россию представляет партия "Единая Россия".
"Я проинформировал участников этой генеральной ассамблеи о предложении президента РФ по поводу евразийской единой системы безопасности и сотрудничества, включающей все страны, которые стремятся к этому, которые готовы к этому", - сказал Климов на пресс-конференции
Сенатор подчеркнул, что мир - это единственная платформа для стабильного развития всех стран.
В ноябре на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что нужно попытаться выстроить систему безопасности на Евразийском континенте. По его мнению, Европа может и должна быть неотъемлемой частью этой системы. Как указал российский лидер, нужно вернуться к системе взаимного доверия - это первый шаг к тому, чтобы создавать единую евразийскую систему безопасности.
Западу лучше поверить Путину
Вчера, 08:00