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В Запорожской области рассказали о последствиях атаки ВСУ на порт Бердянска
В Запорожской области рассказали о последствиях атаки ВСУ на порт Бердянска - РИА Новости, 23.11.2024
В Запорожской области рассказали о последствиях атаки ВСУ на порт Бердянска
Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта Бердянска на юге Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T11:56
2024-11-23T11:56
2024-11-23T11:56
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта Бердянска на юге Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Ранее Балицкий сообщил в субботу, что украинские войска нанесли удар ракетой по порту, пострадавших нет, очаги возгорания погашены. "Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта", - написал Балицкий, добавив, что находится на связи с оперативными службами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия
В Запорожской области рассказали о последствиях атаки ВСУ на порт Бердянска
Балицкий: ракетная атака ВСУ не повлияла на работоспособность порта Бердянска