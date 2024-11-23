https://ria.ru/20241123/berdyansk-1985331674.html

В Запорожской области рассказали о последствиях атаки ВСУ на порт Бердянска

В Запорожской области рассказали о последствиях атаки ВСУ на порт Бердянска - РИА Новости, 23.11.2024

В Запорожской области рассказали о последствиях атаки ВСУ на порт Бердянска

Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта Бердянска на юге Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T11:56

2024-11-23T11:56

2024-11-23T11:56

специальная военная операция на украине

бердянск

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта Бердянска на юге Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Ранее Балицкий сообщил в субботу, что украинские войска нанесли удар ракетой по порту, пострадавших нет, очаги возгорания погашены. "Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта", - написал Балицкий, добавив, что находится на связи с оперативными службами.

https://ria.ru/20241031/bespilotnik-1981108701.html

бердянск

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Ольга Фомченкова

бердянск, запорожская область, евгений балицкий, происшествия