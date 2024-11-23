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В Запорожской области рассказали о последствиях атаки ВСУ на порт Бердянска - РИА Новости, 23.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:56 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/berdyansk-1985331674.html
В Запорожской области рассказали о последствиях атаки ВСУ на порт Бердянска
В Запорожской области рассказали о последствиях атаки ВСУ на порт Бердянска - РИА Новости, 23.11.2024
В Запорожской области рассказали о последствиях атаки ВСУ на порт Бердянска
Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта Бердянска на юге Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T11:56
2024-11-23T11:56
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта Бердянска на юге Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Ранее Балицкий сообщил в субботу, что украинские войска нанесли удар ракетой по порту, пострадавших нет, очаги возгорания погашены. "Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта", - написал Балицкий, добавив, что находится на связи с оперативными службами.
https://ria.ru/20241031/bespilotnik-1981108701.html
бердянск
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бердянск, запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия
В Запорожской области рассказали о последствиях атаки ВСУ на порт Бердянска

Балицкий: ракетная атака ВСУ не повлияла на работоспособность порта Бердянска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТорговый порт в Бердянске
Торговый порт в Бердянске - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Торговый порт в Бердянске. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта Бердянска на юге Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Ранее Балицкий сообщил в субботу, что украинские войска нанесли удар ракетой по порту, пострадавших нет, очаги возгорания погашены.
"Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта", - написал Балицкий, добавив, что находится на связи с оперативными службами.
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Специальная военная операция на УкраинеБердянскЗапорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествия
 
 
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