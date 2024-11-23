https://ria.ru/20241123/berdyansk-1985330663.html

ВСУ выпустили ракету по порту Бердянска

ВСУ выпустили ракету по порту Бердянска - РИА Новости, 23.11.2024

ВСУ выпустили ракету по порту Бердянска

Украинские войска нанесли удар ракетой по порту Бердянска на юге Запорожской области, пострадавших нет, очаги возгорания погашены, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T11:46

2024-11-23T11:46

2024-11-23T18:08

специальная военная операция на украине

бердянск

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар ракетой по порту Бердянска на юге Запорожской области, пострадавших нет, очаги возгорания погашены, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, погашены", — написал Балицкий.Губернатор призвал жителей Бердянска сохранять спокойствие."Работает ПВО, возможны повторные атаки", — добавил губернатор.

https://ria.ru/20241031/bespilotnik-1981108701.html

бердянск

запорожская область

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Ольга Фомченкова

бердянск, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий