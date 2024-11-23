https://ria.ru/20241123/berdyansk-1985330663.html
ВСУ выпустили ракету по порту Бердянска
ВСУ выпустили ракету по порту Бердянска - РИА Новости, 23.11.2024
ВСУ выпустили ракету по порту Бердянска
Украинские войска нанесли удар ракетой по порту Бердянска на юге Запорожской области, пострадавших нет, очаги возгорания погашены, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T11:46
2024-11-23T11:46
2024-11-23T18:08
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар ракетой по порту Бердянска на юге Запорожской области, пострадавших нет, очаги возгорания погашены, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, погашены", — написал Балицкий.Губернатор призвал жителей Бердянска сохранять спокойствие."Работает ПВО, возможны повторные атаки", — добавил губернатор.
https://ria.ru/20241031/bespilotnik-1981108701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Евгений Балицкий
ВСУ выпустили ракету по порту Бердянска
ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска