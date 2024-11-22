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Медведев поблагодарил коллектив "Уралвагонзавода" за слаженную работу - РИА Новости, 22.11.2024
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19:25 22.11.2024 (обновлено: 21:03 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/uralvagonzavod-1985266748.html
Медведев поблагодарил коллектив "Уралвагонзавода" за слаженную работу
Медведев поблагодарил коллектив "Уралвагонзавода" за слаженную работу - РИА Новости, 22.11.2024
Медведев поблагодарил коллектив "Уралвагонзавода" за слаженную работу
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте" поблагодарил коллектив "Уралвагонзавода" РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:25
2024-11-22T21:03
россия
нижний тагил
дмитрий медведев
уралвагонзавод
безопасность
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте" поблагодарил коллектив "Уралвагонзавода" за слаженную работу предприятия, отметив, что некоторые участки работают круглосуточно. Зампред Совбеза сообщил, что посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. "В определенный период потребовалось очень существенно нарастить мощности. Я помню и свой приезд к вам, и наше совещание на эту тему, чтобы ускорить все процессы. Хочу вас искренне поблагодарить за то, что в результате этих совместных действий предприятие работает как часы", - обратился Медведев к работникам предприятия. Он поблагодарил работников за все, что было сделано за последние несколько лет, и обратил внимание на напряженный график работы. "Вы много работаете, работаете по 12 часов. Некоторые участки, по сути, работают круглосуточно. Особая благодарность тем, кто занимается ремонтом машин на передке, прямо на линии боевого соприкосновения вынуждены какие-то вещи делать и на фронте помогаете нашим Вооруженным Силам справляться с проблемами, которые там возникают. Это заслуживает особой благодарности. Очевидно, что у нас еще впереди много работы", - добавил зампред СБ.
https://ria.ru/20241122/medvedev-1985263656.html
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россия, нижний тагил, дмитрий медведев, уралвагонзавод, безопасность
Россия, Нижний Тагил, Дмитрий Медведев, Уралвагонзавод, Безопасность
Медведев поблагодарил коллектив "Уралвагонзавода" за слаженную работу

Медведев заявил, что некоторые участки "Уралвагонзавода" работают круглосуточно

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения АО "Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского". 22 ноября 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского. 22 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения АО "Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод имени Ф.Э. Дзержинского". 22 ноября 2024
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте" поблагодарил коллектив "Уралвагонзавода" за слаженную работу предприятия, отметив, что некоторые участки работают круглосуточно.
Зампред Совбеза сообщил, что посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.
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"В определенный период потребовалось очень существенно нарастить мощности. Я помню и свой приезд к вам, и наше совещание на эту тему, чтобы ускорить все процессы. Хочу вас искренне поблагодарить за то, что в результате этих совместных действий предприятие работает как часы", - обратился Медведев к работникам предприятия.
Он поблагодарил работников за все, что было сделано за последние несколько лет, и обратил внимание на напряженный график работы.
"Вы много работаете, работаете по 12 часов. Некоторые участки, по сути, работают круглосуточно. Особая благодарность тем, кто занимается ремонтом машин на передке, прямо на линии боевого соприкосновения вынуждены какие-то вещи делать и на фронте помогаете нашим Вооруженным Силам справляться с проблемами, которые там возникают. Это заслуживает особой благодарности. Очевидно, что у нас еще впереди много работы", - добавил зампред СБ.
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РоссияНижний ТагилДмитрий МедведевУралвагонзаводБезопасность
 
 
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