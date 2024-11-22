https://ria.ru/20241122/uralvagonzavod-1985266748.html
Медведев поблагодарил коллектив "Уралвагонзавода" за слаженную работу
Медведев поблагодарил коллектив "Уралвагонзавода" за слаженную работу - РИА Новости, 22.11.2024
Медведев поблагодарил коллектив "Уралвагонзавода" за слаженную работу
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте" поблагодарил коллектив "Уралвагонзавода" РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:25
2024-11-22T19:25
2024-11-22T21:03
россия
нижний тагил
дмитрий медведев
уралвагонзавод
безопасность
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте" поблагодарил коллектив "Уралвагонзавода" за слаженную работу предприятия, отметив, что некоторые участки работают круглосуточно. Зампред Совбеза сообщил, что посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. "В определенный период потребовалось очень существенно нарастить мощности. Я помню и свой приезд к вам, и наше совещание на эту тему, чтобы ускорить все процессы. Хочу вас искренне поблагодарить за то, что в результате этих совместных действий предприятие работает как часы", - обратился Медведев к работникам предприятия. Он поблагодарил работников за все, что было сделано за последние несколько лет, и обратил внимание на напряженный график работы. "Вы много работаете, работаете по 12 часов. Некоторые участки, по сути, работают круглосуточно. Особая благодарность тем, кто занимается ремонтом машин на передке, прямо на линии боевого соприкосновения вынуждены какие-то вещи делать и на фронте помогаете нашим Вооруженным Силам справляться с проблемами, которые там возникают. Это заслуживает особой благодарности. Очевидно, что у нас еще впереди много работы", - добавил зампред СБ.
https://ria.ru/20241122/medvedev-1985263656.html
https://ria.ru/20241003/kontraktniki-1976271860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нижний тагил, дмитрий медведев, уралвагонзавод, безопасность
Россия, Нижний Тагил, Дмитрий Медведев, Уралвагонзавод, Безопасность
Медведев поблагодарил коллектив "Уралвагонзавода" за слаженную работу
Медведев заявил, что некоторые участки "Уралвагонзавода" работают круглосуточно
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте"
поблагодарил коллектив "Уралвагонзавода" за слаженную работу предприятия, отметив, что некоторые участки работают круглосуточно.
Зампред Совбеза сообщил, что посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
.
"В определенный период потребовалось очень существенно нарастить мощности. Я помню и свой приезд к вам, и наше совещание на эту тему, чтобы ускорить все процессы. Хочу вас искренне поблагодарить за то, что в результате этих совместных действий предприятие работает как часы", - обратился Медведев к работникам предприятия.
Он поблагодарил работников за все, что было сделано за последние несколько лет, и обратил внимание на напряженный график работы.
"Вы много работаете, работаете по 12 часов. Некоторые участки, по сути, работают круглосуточно. Особая благодарность тем, кто занимается ремонтом машин на передке, прямо на линии боевого соприкосновения вынуждены какие-то вещи делать и на фронте помогаете нашим Вооруженным Силам справляться с проблемами, которые там возникают. Это заслуживает особой благодарности. Очевидно, что у нас еще впереди много работы", - добавил зампред СБ.