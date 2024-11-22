https://ria.ru/20241122/uralvagonzavod-1985266748.html

Медведев поблагодарил коллектив "Уралвагонзавода" за слаженную работу

Медведев поблагодарил коллектив "Уралвагонзавода" за слаженную работу - РИА Новости, 22.11.2024

Медведев поблагодарил коллектив "Уралвагонзавода" за слаженную работу

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте" поблагодарил коллектив "Уралвагонзавода" РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:25

2024-11-22T19:25

2024-11-22T21:03

россия

нижний тагил

дмитрий медведев

уралвагонзавод

безопасность

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте" поблагодарил коллектив "Уралвагонзавода" за слаженную работу предприятия, отметив, что некоторые участки работают круглосуточно. Зампред Совбеза сообщил, что посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. "В определенный период потребовалось очень существенно нарастить мощности. Я помню и свой приезд к вам, и наше совещание на эту тему, чтобы ускорить все процессы. Хочу вас искренне поблагодарить за то, что в результате этих совместных действий предприятие работает как часы", - обратился Медведев к работникам предприятия. Он поблагодарил работников за все, что было сделано за последние несколько лет, и обратил внимание на напряженный график работы. "Вы много работаете, работаете по 12 часов. Некоторые участки, по сути, работают круглосуточно. Особая благодарность тем, кто занимается ремонтом машин на передке, прямо на линии боевого соприкосновения вынуждены какие-то вещи делать и на фронте помогаете нашим Вооруженным Силам справляться с проблемами, которые там возникают. Это заслуживает особой благодарности. Очевидно, что у нас еще впереди много работы", - добавил зампред СБ.

https://ria.ru/20241122/medvedev-1985263656.html

https://ria.ru/20241003/kontraktniki-1976271860.html

россия

нижний тагил

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Дарья Буймова

россия, нижний тагил, дмитрий медведев, уралвагонзавод, безопасность