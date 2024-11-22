https://ria.ru/20241122/ukraina-1985257701.html

На Украине планируют перейти на менее затратную корпусную систему

На Украине планируют перейти на менее затратную корпусную систему - РИА Новости, 22.11.2024

На Украине планируют перейти на менее затратную корпусную систему

ВСУ до конца ноября представят концепцию реформирования, согласно которой армия перейдет на менее затратную корпусную систему, сообщает в пятницу украинское... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T18:25

2024-11-22T18:25

2024-11-22T18:25

специальная военная операция на украине

украина

россия

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818520_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd929556a84b34b41cb0ca58e21a616e.jpg

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. ВСУ до конца ноября представят концепцию реформирования, согласно которой армия перейдет на менее затратную корпусную систему, сообщает в пятницу украинское агентство Укринформ со ссылкой на источник в украинских войсках. "До конца ноября ВСУ представят концепцию реформирования, согласно которой армия перейдет на корпусную систему. Мы перейдем на структуру корпус-бригада. Такая система позволит существенно сэкономить человеческий и материальный ресурс", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Эта система, как утверждается, является менее затратной, чем корпус-дивизия, которая требует в разы больших человеческих, финансовых и материальных ресурсов, чего Украина сейчас себе не может позволить. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко ранее заявлял, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для украинских войск. Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями сообщила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров. Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ из-за недостатка живой силы отправляют на передовую 25% персонала из всех служб обеспечения армии.

https://ria.ru/20241122/belousov-1985135162.html

https://ria.ru/20241121/obstanovka-1984868229.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины