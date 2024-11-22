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На Украине планируют перейти на менее затратную корпусную систему - РИА Новости, 22.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:25 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/ukraina-1985257701.html
На Украине планируют перейти на менее затратную корпусную систему
На Украине планируют перейти на менее затратную корпусную систему - РИА Новости, 22.11.2024
На Украине планируют перейти на менее затратную корпусную систему
ВСУ до конца ноября представят концепцию реформирования, согласно которой армия перейдет на менее затратную корпусную систему, сообщает в пятницу украинское... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:25
2024-11-22T18:25
специальная военная операция на украине
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алексей гончаренко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. ВСУ до конца ноября представят концепцию реформирования, согласно которой армия перейдет на менее затратную корпусную систему, сообщает в пятницу украинское агентство Укринформ со ссылкой на источник в украинских войсках. "До конца ноября ВСУ представят концепцию реформирования, согласно которой армия перейдет на корпусную систему. Мы перейдем на структуру корпус-бригада. Такая система позволит существенно сэкономить человеческий и материальный ресурс", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Эта система, как утверждается, является менее затратной, чем корпус-дивизия, которая требует в разы больших человеческих, финансовых и материальных ресурсов, чего Украина сейчас себе не может позволить. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко ранее заявлял, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для украинских войск. Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями сообщила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров. Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ из-за недостатка живой силы отправляют на передовую 25% персонала из всех служб обеспечения армии.
https://ria.ru/20241122/belousov-1985135162.html
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украина, россия, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине планируют перейти на менее затратную корпусную систему

Укринформ: ВСУ до конца ноября перейдут на менее затратную корпусную систему

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. ВСУ до конца ноября представят концепцию реформирования, согласно которой армия перейдет на менее затратную корпусную систему, сообщает в пятницу украинское агентство Укринформ со ссылкой на источник в украинских войсках.
"До конца ноября ВСУ представят концепцию реформирования, согласно которой армия перейдет на корпусную систему. Мы перейдем на структуру корпус-бригада. Такая система позволит существенно сэкономить человеческий и материальный ресурс", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
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Эта система, как утверждается, является менее затратной, чем корпус-дивизия, которая требует в разы больших человеческих, финансовых и материальных ресурсов, чего Украина сейчас себе не может позволить.
Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко ранее заявлял, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для украинских войск.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями сообщила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров. Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ из-за недостатка живой силы отправляют на передовую 25% персонала из всех служб обеспечения армии.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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