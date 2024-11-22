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Севастьянов оценил шансы Бориса Эпштейна стать посланником США по Украине
Севастьянов оценил шансы Бориса Эпштейна стать посланником США по Украине - РИА Новости, 22.11.2024
Севастьянов оценил шансы Бориса Эпштейна стать посланником США по Украине
На пост посланника выигравшего выборы президента США Дональда Трампа по Украине есть еще кандидаты, кроме его советника и адвоката Бориса Эпштейна, родившегося... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T03:33
2024-11-22T03:33
2024-11-22T03:40
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. На пост посланника выигравшего выборы президента США Дональда Трампа по Украине есть еще кандидаты, кроме его советника и адвоката Бориса Эпштейна, родившегося в Москве в 1982 году, рассказал РИА Новости после встречи с сенатором Марко Рубио председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов. Севастьянов сообщил РИА Новости, что находится в США с "мирной миссией" папы Франциска, где встречается с командой и окружением одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа по вопросам мирного плана и переговорной инициативы папы по Украине. В частности, он заявил, что ранее провел встречу с Рубио, который является кандидатом на пост госсекретаря при Трампе. "Папа просит, чтобы Трамп и его команда начала переговоры с российской стороной уже сейчас. Трамп и Рубио с этой целью в ближайшее время должны назначить для этого специального посланника. (Советник выигравшего выборы президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн - ред.) - это один из возможных кандидатов. Но, скорее всего, будет другой человек", - сказал РИА Новости Севастьянов, сославшись на разговор с Рубио. Как ранее сообщала газета New York Times со ссылкой на источники, советник Трампа Эпштейн якобы ранее предложил свою кандидатуру на пост спецпосланника США по конфликту на Украине. Рубио, по словам Севастьянова, - католик и большой почитатель папы Франциска.
https://ria.ru/20241121/rossija-1985075224.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, марко рубио, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Севастьянов оценил шансы Бориса Эпштейна стать посланником США по Украине
Севастьянов: кроме Эпштейна есть еще кандидаты на пост посланника США по Украине
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. На пост посланника выигравшего выборы президента США Дональда Трампа по Украине есть еще кандидаты, кроме его советника и адвоката Бориса Эпштейна, родившегося в Москве в 1982 году, рассказал РИА Новости после встречи с сенатором Марко Рубио председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
Севастьянов сообщил РИА Новости, что находится в США
с "мирной миссией" папы Франциска
, где встречается с командой и окружением одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа по вопросам мирного плана и переговорной инициативы папы по Украине. В частности, он заявил, что ранее провел встречу с Рубио, который является кандидатом на пост госсекретаря при Трампе.
"Папа просит, чтобы Трамп и его команда начала переговоры с российской стороной уже сейчас. Трамп и Рубио с этой целью в ближайшее время должны назначить для этого специального посланника. (Советник выигравшего выборы президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн - ред.) - это один из возможных кандидатов. Но, скорее всего, будет другой человек", - сказал РИА Новости Севастьянов, сославшись на разговор с Рубио.
Как ранее сообщала газета New York Times со ссылкой на источники, советник Трампа Эпштейн якобы ранее предложил свою кандидатуру на пост спецпосланника США по конфликту на Украине.
Рубио, по словам Севастьянова, - католик и большой почитатель папы Франциска.