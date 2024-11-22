Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, что доказывают новые российские ракетные технологии - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:41 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/rossiya-1985109334.html
Эксперт объяснил, что доказывают новые российские ракетные технологии
Эксперт объяснил, что доказывают новые российские ракетные технологии - РИА Новости, 22.11.2024
Эксперт объяснил, что доказывают новые российские ракетные технологии
Новые российские технологии - гиперзвук, топливо, средства управления - на практике доказали возможности реализации заявлений руководства России, считает один... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T02:41
2024-11-22T02:41
россия
украина
днепропетровск
игорь коротченко
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984624813_0:36:3056:1755_1920x0_80_0_0_2431dfb67df710b386b5805e504d668b.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новые российские технологии - гиперзвук, топливо, средства управления - на практике доказали возможности реализации заявлений руководства России, считает один ведущих отечественных военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Состоялось успешное применение нового российского твердотопливного ракетного комплекса средней дальности "Орешник", очевидно, с разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения. Это триумф российских технологий в области боевого твердотопливного ракетостроения", - сказал Коротченко РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он. "Это гиперзвуковые скорости, это и новое топливо, это и новые средства управления. Никакого импортозамещения тут не требуется, все российское - от и до. Это демонстрация технологических возможностей России по практической реализации заявлений нашего политического руководства", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20241121/putin-1985084638.html
https://ria.ru/20241121/medvedev-1985094020.html
россия
украина
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984624813_303:0:2752:1837_1920x0_80_0_0_1c2064555f5c0187a4c3f21d55561725.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, днепропетровск, игорь коротченко, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Днепропетровск, Игорь Коротченко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Эксперт объяснил, что доказывают новые российские ракетные технологии

Коротченко: ракетные технологии доказали возможность реализации заявлений РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
ЗРК С-400 "Триумф" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новые российские технологии - гиперзвук, топливо, средства управления - на практике доказали возможности реализации заявлений руководства России, считает один ведущих отечественных военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Состоялось успешное применение нового российского твердотопливного ракетного комплекса средней дальности "Орешник", очевидно, с разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения. Это триумф российских технологий в области боевого твердотопливного ракетостроения", - сказал Коротченко РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Путин рассказал, почему ведутся испытания ракетной системы "Орешник"
21 ноября, 20:30
Президент РФ Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
"Это гиперзвуковые скорости, это и новое топливо, это и новые средства управления. Никакого импортозамещения тут не требуется, все российское - от и до. Это демонстрация технологических возможностей России по практической реализации заявлений нашего политического руководства", - отметил эксперт.
Применение новейшей ракеты Орешник - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Медведев опубликовал видео удара ракеты "Орешник"
21 ноября, 22:07
 
РоссияУкраинаДнепропетровскИгорь КоротченкоВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала