Эксперт объяснил, что доказывают новые российские ракетные технологии
Коротченко: ракетные технологии доказали возможность реализации заявлений РФ
ЗРК С-400 "Триумф" . Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новые российские технологии - гиперзвук, топливо, средства управления - на практике доказали возможности реализации заявлений руководства России, считает один ведущих отечественных военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Состоялось успешное применение нового российского твердотопливного ракетного комплекса средней дальности "Орешник", очевидно, с разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения. Это триумф российских технологий в области боевого твердотопливного ракетостроения", - сказал Коротченко РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
"Это гиперзвуковые скорости, это и новое топливо, это и новые средства управления. Никакого импортозамещения тут не требуется, все российское - от и до. Это демонстрация технологических возможностей России по практической реализации заявлений нашего политического руководства", - отметил эксперт.
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