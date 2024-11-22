https://ria.ru/20241122/putin-1985272421.html

Безопасность России будет обеспечена, заявил Путин

Безопасность России будет обеспечена, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024

Безопасность России будет обеспечена, заявил Путин

Безопасность России будет надежно обеспечена, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:49

2024-11-22T19:49

2024-11-22T20:10

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

первый запуск ракеты "орешник"

ракета "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Безопасность России будет надежно обеспечена, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК. На совещании он поблагодарил разработчиков новейшей российской ракетной системы "Орешник".Президент заявил, что безопасность России будет надежно обеспечена."Безусловно, все задачи СВО, как я сказал, будут решены. Да и в целом безопасность России будет надёжно обеспечена", - сказал Путин во время встречи с руководством Минобороны и представителями ОПК.

https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html

https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html

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россия, безопасность, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"