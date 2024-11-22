https://ria.ru/20241122/putin-1985272421.html
Безопасность России будет обеспечена, заявил Путин
Безопасность России будет обеспечена, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024
Безопасность России будет обеспечена, заявил Путин
Безопасность России будет надежно обеспечена, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:49
2024-11-22T19:49
2024-11-22T20:10
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Безопасность России будет надежно обеспечена, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК. На совещании он поблагодарил разработчиков новейшей российской ракетной системы "Орешник".Президент заявил, что безопасность России будет надежно обеспечена."Безусловно, все задачи СВО, как я сказал, будут решены. Да и в целом безопасность России будет надёжно обеспечена", - сказал Путин во время встречи с руководством Минобороны и представителями ОПК.
https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html
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россия, безопасность, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник"
Безопасность России будет обеспечена, заявил Путин
Владимир Путин заявил, что безопасность России будет надежно обеспечена