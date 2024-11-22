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В Москве пенсионерка перевела мошенникам более 25,6 миллиона рублей - РИА Новости, 22.11.2024
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12:37 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/prokuratura-1985169026.html
В Москве пенсионерка перевела мошенникам более 25,6 миллиона рублей
В Москве пенсионерка перевела мошенникам более 25,6 миллиона рублей - РИА Новости, 22.11.2024
В Москве пенсионерка перевела мошенникам более 25,6 миллиона рублей
Московская пенсионерка перевела мошенникам, представившимся сотрудниками силовых структур, более 25,6 миллиона рублей, продав квартиру и отдав все сбережения,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T12:37
2024-11-22T12:37
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Московская пенсионерка перевела мошенникам, представившимся сотрудниками силовых структур, более 25,6 миллиона рублей, продав квартиру и отдав все сбережения, сообщает столичная прокуратура. "За месяц общения с мошенниками пенсионерка продала квартиру и лишилась более 25,6 миллиона рублей. В эту сумму вошли деньги от продажи жилья, а также все накопления пожилой женщины", - говорится в сообщении. По данным ведомства, злоумышленники звонили 75-летней москвичке под видом сотрудников силовых структур. Запугав ее, они выманили у нее все сбережения, которые женщина передавала частями курьеру, называвшему "пароли". А затем, узнав, что у москвички есть вторая квартира, аферисты убедили ее, что имущество может быть арестовано и необходимо срочно продать недвижимость. Отмечается, что по указанию звонивших, пенсионерка ничего не говорила своим близким о "спасении" имущества и продала квартиру на улице Ковров переулок. Полученные деньги она перевела в криптовалюту, поместила на электронный кошелек, код от которого продиктовала лжесотруднику правоохранительных органов. Только после разговора с родственниками женщина поняла, что стала жертвой мошенников.
https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве пенсионерка перевела мошенникам более 25,6 миллиона рублей

Прокуратура: в Москве пенсионерка перевела мошенникам более 25,6 миллиона рублей

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Московская пенсионерка перевела мошенникам, представившимся сотрудниками силовых структур, более 25,6 миллиона рублей, продав квартиру и отдав все сбережения, сообщает столичная прокуратура.
"За месяц общения с мошенниками пенсионерка продала квартиру и лишилась более 25,6 миллиона рублей. В эту сумму вошли деньги от продажи жилья, а также все накопления пожилой женщины", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, злоумышленники звонили 75-летней москвичке под видом сотрудников силовых структур. Запугав ее, они выманили у нее все сбережения, которые женщина передавала частями курьеру, называвшему "пароли". А затем, узнав, что у москвички есть вторая квартира, аферисты убедили ее, что имущество может быть арестовано и необходимо срочно продать недвижимость.
Отмечается, что по указанию звонивших, пенсионерка ничего не говорила своим близким о "спасении" имущества и продала квартиру на улице Ковров переулок. Полученные деньги она перевела в криптовалюту, поместила на электронный кошелек, код от которого продиктовала лжесотруднику правоохранительных органов. Только после разговора с родственниками женщина поняла, что стала жертвой мошенников.
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