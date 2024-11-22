https://ria.ru/20241122/prokuratura-1985169026.html

В Москве пенсионерка перевела мошенникам более 25,6 миллиона рублей

В Москве пенсионерка перевела мошенникам более 25,6 миллиона рублей - РИА Новости, 22.11.2024

В Москве пенсионерка перевела мошенникам более 25,6 миллиона рублей

Московская пенсионерка перевела мошенникам, представившимся сотрудниками силовых структур, более 25,6 миллиона рублей, продав квартиру и отдав все сбережения,... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T12:37

2024-11-22T12:37

2024-11-22T12:37

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Московская пенсионерка перевела мошенникам, представившимся сотрудниками силовых структур, более 25,6 миллиона рублей, продав квартиру и отдав все сбережения, сообщает столичная прокуратура. "За месяц общения с мошенниками пенсионерка продала квартиру и лишилась более 25,6 миллиона рублей. В эту сумму вошли деньги от продажи жилья, а также все накопления пожилой женщины", - говорится в сообщении. По данным ведомства, злоумышленники звонили 75-летней москвичке под видом сотрудников силовых структур. Запугав ее, они выманили у нее все сбережения, которые женщина передавала частями курьеру, называвшему "пароли". А затем, узнав, что у москвички есть вторая квартира, аферисты убедили ее, что имущество может быть арестовано и необходимо срочно продать недвижимость. Отмечается, что по указанию звонивших, пенсионерка ничего не говорила своим близким о "спасении" имущества и продала квартиру на улице Ковров переулок. Полученные деньги она перевела в криптовалюту, поместила на электронный кошелек, код от которого продиктовала лжесотруднику правоохранительных органов. Только после разговора с родственниками женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html

https://ria.ru/20241030/komi-1980862790.html

москва

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2024

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происшествия, москва