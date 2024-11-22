https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

Слово "Орешнику": Путин больше ничего говорить не будет

Слово "Орешнику": Путин больше ничего говорить не будет - РИА Новости, 22.11.2024

Слово "Орешнику": Путин больше ничего говорить не будет

В конфликте на Украине и в сфере международной безопасности, по всей видимости, открыта последняя страница, после переворачивания которой будет написано либо... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T00:53

2024-11-22T00:53

2024-11-22T01:20

россия

украина

великобритания

владимир путин

джереми корбин

воздушно-космические силы россии

нато

ракета "орешник"

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В конфликте на Украине и в сфере международной безопасности, по всей видимости, открыта последняя страница, после переворачивания которой будет написано либо "Конец", либо "и с тех пор они жили долго и счастливо".Вчера, 21 ноября 2024 года, российские ВКС нанесли по одному из крупных объектов ВПК в г. Днепропетровск (находится на территории, пока контролируемой киевским режимом). Эффект от удара, непохожий на последствия применения известных на данный момент российских военных систем, вызвал на коллективном Западе плохо скрываемую панику.Дав возможность нашим недругам "помариноваться", российский президент Владимир Путин выступил с коротким, но содержательным сообщением, которое не оставляет места для двояких толкований, популярно объясняя подоплеку произошедшего, а также варианты развития дальнейших событий.Что это было?Удар был нанесен новейшей российской ракетой средней дальности "Орешник", против которой у Запада и тем более Украины защиты нет и в обозримом будущем не будет. Ракета была использована в безъядерном исполнении (пока). По предположениям экспертов, "Орешник" является развитием системы РСД-10 "Пионер": дальность пуска — до 5000 км; мощность — 150 килотонн (200 "хиросим"); вероятное отклонение от цели — 50 м (но это уже будет неважно). Скорость боевой части: 10 Махов (2-3 км в секунду). Подлетное время: Великобритания — 19 минут, Польша — 8 минут; Бельгия — 14 минут; Германия — 11 минут. Сбить нельзя, убежать нельзя, спастись нельзя.Почему был нанесен удар?Конфликт на Украине после удара западными ракетами по РФ (19 ноября шестью ракетами ATACMS и 20 ноября ракетами Storm Shadow) приобрел глобальный характер: использовать подобное дальнобойное оружие по территории России без западных специалистов невозможно, а значит соответствующие страны сознательно стали сторонами конфликта со всеми вытекающими последствиями. Россия неоднократно (!) предупреждала западных "партнеров" о недопустимости подобных шагов, но Запад пошел по пути эскалации, в связи с чем возникла необходимость в финальном предупреждении.Чего хочет Россия?Россия предпочитает мирное развитие событий, и последовательно выступает за деэскалацию, включая ядерную. Россия надеется, что ее последнее предупреждение будет услышано, и на Западе возобладает здравый смысл и инстинкт самосохранения. Россия даже сейчас готова к переговорам о мирном разрешении конфликта. Бери телефон, нажимай кнопки, говори "алё".Что будет, если предупреждения и призывы России не будут услышаны?Россия будет решительно и зеркально отвечать на любую эскалацию конфликта, то есть "асимметричных" ответов более не будет, а будут на 1000% симметричные. Россия считает себя вправе использовать оружие против военных объектов стран, применяющих свое оружие против РФ. "Военные объекты" совершенно необязательно должны находиться на территории соответствующих стран (пример — военные базы, авианосцы, самолеты ДРЛО, спутниковые группировки и т.д.), но при этом дальности той же системы "Орешник" вполне достаточно для поражения целей в любой точке Европы. Российский президент сказал четко и конкретно: "Если кто-то в этом сомневается — напрасно. Ответ всегда будет".Не боится ли Россия, что в случае атаки военных объектов НАТО после возможной следующей провокации со стороны Украины при участии западных специалистов Альянс объявит России войну?Не боится. Мы готовы к любому варианту развития событий. Если что, мы попадем в рай, как мученики, а они просто сдохнут, как собаки. Они думают, что у них более крепкие "Орешники" и они могут бесконечно поднимать ставки, но они опасно заблуждаются. Запад строит свою военную доктрину на теории "нестерпимого урона", который нужно нанести другой стороне, чтобы она сдалась. Наша доктрина проще: если на кону стоит существование нашего государства или его жизненные интересы, мы действуем максимально жестко и без оглядки (вспомним Крым 2014 года и начало СВО в 2022 году несмотря на то, что Запад вопреки собственной пропаганде был полностью уверен, что мы на это не пойдем).Как повлияет удар западными ракетами вглубь территории России на ситуацию в зоне СВО?Никак. Вернее, никак в том смысле, как хотелось бы их организаторам, и даже наоборот — мы пойдем вперед еще решительнее. Достижению целей СВО эти удары не помешают.Интересно, что Россия предупредила Запад за 30 минут о запуске в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности, хотя обязательств таких у нас нет — то есть это был совершенно джентльменский жест. По мнению некоторых западных обозревателей, Киев еще не превращен в пустыню, а Зеленский еще жив только "из-за неземной доброты, мудрости и выдержки Путина". Мало того: наш президент обещал заранее предупреждать мирных жителей Украины, если вдруг понадобится делать повторные пуски.Из позитивного: некоторые медийные личности на Западе подняли тревогу по поводу повышения вероятности ядерного конфликта. Например, экс-лидер правящей партии Великобритании Джереми Корбин заявил: "Премьер-министр должен немедленно выступить перед парламентом, чтобы прояснить, были ли нанесены удары британскими ракетами. Он должен сообщить, означает ли это, что мы находимся в состоянии войны с ядерной державой, насколько велик риск для жителей Британии и почему это произошло без одобрения парламента. Нужно делать все возможное для деэскалации и мира. Политические лидеры рискуют жизнями ради политической выгоды. В случае ядерной войны победителей не будет".Из Вашингтона, тем временем, поступают следующие сигналы: "США не видят признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие на Украине"; "Вашингтон не видит необходимости менять свою ядерную доктрину, невзирая на новые решения РФ такого рода"; "США продолжат выделять новые пакеты оружия Украине и работать над ускорением их доставки", и главное — "Пуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Украины".Что же, президент России сказал все, что он хотел сказать, и больше добавить ему нечего.Банкуйте.

https://ria.ru/20241121/raketa-1985091076.html

https://ria.ru/20241122/zelenskiy-1985104245.html

https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985102558.html

https://ria.ru/20241121/putin-1985101888.html

https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985096571.html

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Применение новейшей ракеты "Орешник" Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили! 2024-11-22T00:53 true PT0M11S

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россия, украина, великобритания, владимир путин, джереми корбин, воздушно-космические силы россии, нато, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", аналитика