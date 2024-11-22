https://ria.ru/20241122/germanija-1985253058.html

В правительстве Германии заявили, что не представляют себе арест Нетаньяху

В правительстве Германии заявили, что не представляют себе арест Нетаньяху - РИА Новости, 22.11.2024

В правительстве Германии заявили, что не представляют себе арест Нетаньяху

Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил в пятницу, что ему сложно представить арест в ФРГ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T17:59

2024-11-22T17:59

2024-11-22T17:59

в мире

германия

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

йоав галант

международный уголовный суд

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_0:155:3068:1881_1920x0_80_0_0_6c4d6a9ad2524f30acbddafad4713fb4.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил в пятницу, что ему сложно представить арест в ФРГ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта во исполнение ордера Международного уголовного суда (МУС). "Мне сложно представить себе, что мы на этом основании произведём аресты", - сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина ФРГ. Он также заявил, что ордеры МУС не повлияют на позицию Германии по поставкам оружия Израилю: как и прежде, решения будут приниматься по каждой конкретной поставке. В четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.

https://ria.ru/20241122/mid-1985251343.html

https://ria.ru/20241121/slutskiy-1985066916.html

германия

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024