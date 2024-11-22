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В правительстве Германии заявили, что не представляют себе арест Нетаньяху - РИА Новости, 22.11.2024
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17:59 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/germanija-1985253058.html
В правительстве Германии заявили, что не представляют себе арест Нетаньяху
В правительстве Германии заявили, что не представляют себе арест Нетаньяху - РИА Новости, 22.11.2024
В правительстве Германии заявили, что не представляют себе арест Нетаньяху
Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил в пятницу, что ему сложно представить арест в ФРГ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T17:59
2024-11-22T17:59
в мире
германия
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
йоав галант
международный уголовный суд
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил в пятницу, что ему сложно представить арест в ФРГ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта во исполнение ордера Международного уголовного суда (МУС). "Мне сложно представить себе, что мы на этом основании произведём аресты", - сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина ФРГ. Он также заявил, что ордеры МУС не повлияют на позицию Германии по поставкам оружия Израилю: как и прежде, решения будут приниматься по каждой конкретной поставке. В четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
https://ria.ru/20241122/mid-1985251343.html
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в мире, германия, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Германия, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Международный уголовный суд, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В правительстве Германии заявили, что не представляют себе арест Нетаньяху

Пресс-секретарь кабмина ФРГ: сложно представить себе арест Нетаньяху в Германии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил в пятницу, что ему сложно представить арест в ФРГ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта во исполнение ордера Международного уголовного суда (МУС).
"Мне сложно представить себе, что мы на этом основании произведём аресты", - сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина ФРГ.
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Он также заявил, что ордеры МУС не повлияют на позицию Германии по поставкам оружия Израилю: как и прежде, решения будут приниматься по каждой конкретной поставке.
В четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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В миреГерманияИзраильПалестинаБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантМеждународный уголовный судОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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