https://ria.ru/20241121/volodin-1984991609.html

Володин обсудил с Мезенцевым подготовку заседания Парламентского Собрания

Володин обсудил с Мезенцевым подготовку заседания Парламентского Собрания - РИА Новости, 21.11.2024

Володин обсудил с Мезенцевым подготовку заседания Парламентского Собрания

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым подготовку заседания Парламентского... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:22

2024-11-21T13:22

2024-11-21T13:22

парламентское собрание союза беларуси и россии

политика

белоруссия

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вячеслав володин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым подготовку заседания Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, которое состоится 12 декабря, сообщается на сайте Госдумы. "Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с государственным секретарем Союзного государства Беларуси и России Дмитрием Мезенцевым. Они обсудили подготовку заседания Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которое состоится 12 декабря", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках 67-й сессии Парламентского Собрания планируется рассмотреть бюджет Союзного государства на 2025 год.

https://ria.ru/20241120/forum-1984909094.html

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политика, белоруссия, россия, вячеслав володин, дмитрий мезенцев, госдума рф