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Володин обсудил с Мезенцевым подготовку заседания Парламентского Собрания
Володин обсудил с Мезенцевым подготовку заседания Парламентского Собрания - РИА Новости, 21.11.2024
Володин обсудил с Мезенцевым подготовку заседания Парламентского Собрания
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым подготовку заседания Парламентского... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:22
2024-11-21T13:22
2024-11-21T13:22
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политика
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дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым подготовку заседания Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, которое состоится 12 декабря, сообщается на сайте Госдумы. "Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с государственным секретарем Союзного государства Беларуси и России Дмитрием Мезенцевым. Они обсудили подготовку заседания Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которое состоится 12 декабря", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках 67-й сессии Парламентского Собрания планируется рассмотреть бюджет Союзного государства на 2025 год.
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политика, белоруссия, россия, вячеслав володин, дмитрий мезенцев, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Политика, Белоруссия, Россия, Вячеслав Володин, Дмитрий Мезенцев, Госдума РФ
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым подготовку заседания Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, которое состоится 12 декабря, сообщается на сайте Госдумы.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с государственным секретарем Союзного государства Беларуси и России Дмитрием Мезенцевым. Они обсудили подготовку заседания Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которое состоится 12 декабря", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках 67-й сессии Парламентского Собрания планируется рассмотреть бюджет Союзного государства на 2025 год.