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Володин обсудил с Мезенцевым подготовку заседания Парламентского Собрания - РИА Новости, 21.11.2024
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Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
13:22 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/volodin-1984991609.html
Володин обсудил с Мезенцевым подготовку заседания Парламентского Собрания
Володин обсудил с Мезенцевым подготовку заседания Парламентского Собрания - РИА Новости, 21.11.2024
Володин обсудил с Мезенцевым подготовку заседания Парламентского Собрания
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым подготовку заседания Парламентского... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:22
2024-11-21T13:22
парламентское собрание союза беларуси и россии
политика
белоруссия
россия
вячеслав володин
дмитрий мезенцев
госдума рф
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым подготовку заседания Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, которое состоится 12 декабря, сообщается на сайте Госдумы. "Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с государственным секретарем Союзного государства Беларуси и России Дмитрием Мезенцевым. Они обсудили подготовку заседания Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которое состоится 12 декабря", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках 67-й сессии Парламентского Собрания планируется рассмотреть бюджет Союзного государства на 2025 год.
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политика, белоруссия, россия, вячеслав володин, дмитрий мезенцев, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Политика, Белоруссия, Россия, Вячеслав Володин, Дмитрий Мезенцев, Госдума РФ

Володин обсудил с Мезенцевым подготовку заседания Парламентского Собрания

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым подготовку заседания Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, которое состоится 12 декабря, сообщается на сайте Госдумы.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с государственным секретарем Союзного государства Беларуси и России Дмитрием Мезенцевым. Они обсудили подготовку заседания Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которое состоится 12 декабря", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках 67-й сессии Парламентского Собрания планируется рассмотреть бюджет Союзного государства на 2025 год.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииПолитикаБелоруссияРоссияВячеслав ВолодинДмитрий МезенцевГосдума РФ
 
 
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