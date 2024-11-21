https://ria.ru/20241121/uzbekistan-1985019082.html

Все министры в правительстве Узбекистана сохранили посты

Все министры в правительстве Узбекистана сохранили посты - РИА Новости, 21.11.2024

Все министры в правительстве Узбекистана сохранили посты

Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана в четверг одобрила новый состав кабинета министров республики, все министры и вице-премьеры прежнего... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:05

2024-11-21T15:05

2024-11-21T15:09

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ТАШКЕНТ, 21 ноя - РИА Новости. Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана в четверг одобрила новый состав кабинета министров республики, все министры и вице-премьеры прежнего состава сохранили в нем свои посты, сообщили РИА Новости в нижней палате парламента.Накануне на заседании законодательной палаты Узбекистана по представлению президента страны Шавката Мирзиёева премьер-министром страны был переназначен Абдулла Арипов, работающий на этом посту с декабря 2016 года. После одобрения премьера проводится процедура формирование нового состава правительства. Члены кабмина назначаются на должность президентом страны после одобрения их кандидатур по представлению главы государства законодательной палатой. Для этого им нужно получить более половины из 150 голосов депутатов."Депутаты законодательной палаты рассмотрели поименно каждую из кандидатур на должности в члены нового состав кабмина, представленные президентом, и проголосовали за представленный список, все министры и вице-премьеры прежнего состава сохранили в нем свои посты", - сказал представитель нижней палаты.Члены кабмина приступают к выполнению своих обязанностей после их утверждения указом президентом Узбекистана.Формирование нового правительства в Узбекистане произошло после итогов очередных выборов на пятилетний срок и формирования обеих палат парламента – законодательной палаты и сената. Выборы в нижнюю палату состоялись 27 октября, в сенат – 7-12 ноября.

https://ria.ru/20241028/uzbekistan-1980436598.html

https://ria.ru/20241101/chernyshenko--1981412498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, в мире